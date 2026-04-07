Saúde na terceira idade: dicas para se manter ativo no outono

Adotar uma rotina ativa é fundamental para manter a saúde em dia, principalmente depois dos 60 anos. Pequenas mudanças no cotidiano podem ter um impacto gigante na disposição e na autonomia, e, na verdade, isso pode ser bem fácil de incorporar. Vamos conversar sobre como aproveitar o outono para turbinar essa prática.

Abril é um mês especial, com temperaturas mais amenas que favorecem as atividades ao ar livre. Ao contrário do calor intenso que muitas vezes sobrecarrega o corpo no verão, o outono oferece condições perfeitas para caminhadas e exercícios. Você já percebeu como dá para aproveitar para dar uma voltinha no parque, curtir a brisa fresca e ainda fazer uma atividade saudável?

No entanto, apesar de ser um tempo propício, alguns cuidados são essenciais. O geriatra José Carlos Sizino, da MedSênior, lembra que antes de qualquer atividade, nosso corpo precisa de um tempinho extra para se adaptar. Com o friozinho, é super importante fazer um aquecimento gradual. Isso vale para os músculos e as articulações, reduzindo o risco de lesões.

E não podemos esquecer do nosso sistema respiratório. Durante o outono, a umidade do ar costuma cair e são mais comuns os vírus que podem nos deixar meio resfriados. E aí, a prática de exercícios regular ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Lembre-se: nada de escolher ambientes fechados e abafados; dê preferência a espaços arejados, e fique atento a qualquer sinal de desconforto.

Muita gente esquece que hidratar-se é tão importante quanto se exercitar, especialmente no outono. Mesmo com menos sede, beber água é fundamental. Isso ajuda a manter a pressão arterial estável e evita aquela sensação de tontura que pode resultar em quedas, um risco real para os mais velhos.

Aqui vão algumas dicas práticas para se exercitar com segurança neste clima agradável:

– Comece os exercícios com um aquecimento leve, com movimentos e alongamentos.

– Use roupas confortáveis e em camadas, assim você consegue se adequar às mudanças de temperatura.

– Beba água durante todo o dia, mesmo que não sinta sede.

– Escolha horários com clima mais ameno, evitando o frio intenso da manhã.

– Consulte seu médico de tempos em tempos, principalmente se você tem alguma condição de saúde.

Abril é realmente um mês propício para adotar hábitos saudáveis. Com um planejamento adequado, dá para manter a segurança e qualidade de vida lá em cima enquanto se diverte! Afinal, o que melhor do que dar um “rolê” e cuidar da saúde ao mesmo tempo?