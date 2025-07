Saiba qual foi o problema de saúde de Diogo Jota

Nesta quinta-feira (3), aconteceu uma tragédia no mundo do futebol. Diogo Jota, enquanto dirigia seu carro a caminho do Liverpool, sofreu um acidente fatal. Seu irmão, André Silva, que também é jogador, estava ao seu lado. Eles estavam indo para o litoral espanhol, onde pegariam um barco rumo à Inglaterra. Essa alternativa foi escolhida porque Diogo estava com um problema de saúde que tornava os voos de avião não recomendáveis.

Mas o que estava afetando a saúde de Diogo Jota? Segundo informações, ele tinha uma questão relacionada aos pulmões. O jogador precisava passar por uma cirurgia, o que explicava a necessidade de evitar viagens aéreas. Isso já dá uma ideia de como a situação estava complicada para ele.

O acidente e o carro

A situação se agravou durante uma ultrapassagem. Diogo e André estavam a bordo de uma Lamborghini — um carro que, por si só, já traz uma adrenalina a mais, não é mesmo? As autoridades revelaram que, enquanto tentavam a manobra, um dos pneus do carro estourou. Quando isso acontece em alta velocidade, o controle do veículo escapa rapidamente. Infelizmente, o carro saiu da pista e pegou fogo, impossibilitando qualquer chance de salvamento para os irmãos.

É triste pensar que um momento de viagem, que deveria ser só alegria e ansiedade para retornar aos campos, acabou em uma tragédia desse tipo. Quem já fez uma viagem de carro sabe que a segurança é prioridade, e essas circunstâncias podem mudar tudo em frações de segundo. Ao dirigir, é essencial estar sempre atento às condições do veículo, principalmente os pneus, pois eles são o único contato com a estrada. Uma pequena falha pode ter consequências devastadoras.