Relacionamento abusivo: aprenda a identificar os sinais e se proteger

A violência contra a mulher é um problema sério e histórico no Brasil. Com diferentes formas de manifestação, esse tipo de violência continua a ser uma sombra em diversos contextos sociais e econômicos. Muitas mulheres que estão em relacionamentos abusivos enfrentam sérios danos à saúde, tanto física quanto mental. O estresse constante, o isolamento social e as agressões podem evoluir de maneira alarmante, chegando ao extremo da perda de vidas. Para se ter uma ideia, o Brasil registrou 1.450 feminicídios em 2024, reforçando a urgência no combate a essa questão.

O impacto de um relacionamento abusivo não é brincadeira. Segundo Marynara Melo, psicóloga do AmorSaúde, as consequências podem ser profundas e, muitas vezes, duradouras. Quem já passou por isso sabe como é difícil lidar com a ansiedade, depressão e até transtornos de sono. Em muitos casos, a saúde física também é afetada, levando a problemas mais graves ao longo do tempo.

Diferentes tipos de violência

Marynara destaca que a violência em relacionamentos abusivos pode ocorrer de várias maneiras: emocional, moral, sexual, patrimonial e financeira. Isso inclui desde controlar o dinheiro e impedir a mulher de trabalhar, até desvalorizá-la em público ou ameaçar tirar filhos e bens dela. Em uma pesquisa do DataSenado, 3,7 milhões de mulheres relataram ter sofrido algum tipo de violência doméstica em 2025, reforçando que ataques físicos e emocionais não devem ser ignorados.

A psicóloga alerta: toda forma de violência é grave e faz parte de um ciclo de controle e poder. Não vale a pena passar pano para ameaças ou comportamentos controladores, pois isso só enfraquece ainda mais a posição da vítima.

Como reconhecer um relacionamento abusivo?

Os sinais de um relacionamento abusivo podem ser sutis no começo, e muitas vezes são confundidos com “cuidado” ou “amor”. Para te ajudar a identificar essas armadilhas, Marynara sugere alguns pontos importantes:

Controle disfarçado : Pedir para saber onde você está o tempo todo, ou querer acesso ao seu celular e redes sociais, não é normal. Cuidado com isso!

: Pedir para saber onde você está o tempo todo, ou querer acesso ao seu celular e redes sociais, não é normal. Cuidado com isso! Críticas constantes : Se a pessoa não apoia suas escolhas, isso é um sinal de controle excessivo que pode levar a abusos.

: Se a pessoa não apoia suas escolhas, isso é um sinal de controle excessivo que pode levar a abusos. Ciúmes patológicos : Se o ciúme é constante, fique atenta. Isso pode ser um caminho perigoso para a perda da sua liberdade e autonomia.

: Se o ciúme é constante, fique atenta. Isso pode ser um caminho perigoso para a perda da sua liberdade e autonomia. Desvalorização: Sentir-se culpada por tudo ou ter que mudar quem você é para agradar alguém são grandes bandeiras vermelhas.

Além disso, a psicóloga menciona que sinais menos evidentes, como manipulação emocional ou silêncios punitivos, também são preocupantes. Se você está constantemente vivendo com medo, culpa ou confusão emocional, fique alerta — é hora de refletir sobre a relação.

Como sair de um relacionamento abusivo?

O primeiro passo para sair de um relacionamento abusivo é levar seus sentimentos a sério. Se algo está machucando ou te fazendo sentir medo, isso não deve ser normalizado. Maria recomenda buscar apoio, seja de amigos, familiares ou um profissional. A perda da autoestima pode ser um impacto forte, e contar com ajuda psicológica pode ser um divisor de águas.

Buscar terapia ajuda não só a fortalecer emocionalmente, mas também a entender que você não é a culpada pelo abuso. Cada pessoa tem seu próprio tempo para superar essas situações, e isso deve ser respeitado. É importante planejar bem a sua saída, considerando a sua segurança.

Construir uma rede de apoio e ficar em contato com serviços de denúncia são passos fundamentais. São muitos os recursos disponíveis, como a delegacia da mulher, que pode te ajudar. Lembre-se: evitar o isolamento é vital!

E, se precisar de ajuda imediata, não hesite em ligar para o 180, um serviço de apoio 24 horas. Em situações de emergência, contate a Polícia pelo 190. Cada passo conta na busca por uma vida melhor e mais segura.