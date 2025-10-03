Descubra a origem do Dia do Dentista e sua importância

Dia 3 de outubro é uma data que muitos celebram como o Dia do Dentista. No entanto, aqui no Brasil, essa data não é considerada a única nem a mais importante em homenagem aos profissionais que cuidam da saúde bucal. Então, vamos desvendar essa história e entender quando, de fato, é o Dia do Dentista por aqui.

Se você já passou pela experiência de um tratamento dentário, sabe bem o quanto um bom dentista pode fazer a diferença não só na sua saúde, mas também no seu sorriso. Apesar do reconhecimento internacional hoje, a celebração nacional acontece em 25 de outubro, e essa data tem seu próprio significado especial.

Qual é o verdadeiro Dia do Dentista?

A verdade é que não existe um único “verdadeiro” Dia do Dentista. O dia 3 de outubro é o Dia Mundial do Dentista, que é celebrado em vários países. Já o 25 de outubro, nossa data no Brasil, é a que homenageia o Cirurgião-Dentista, celebrando o início dos cursos de Odontologia no Brasil em 1884.

E tem mais: em outras partes do mundo, o Dia do Dentista é comemorado em datas diferentes. Em países de tradição católica, por exemplo, a data é em 9 de fevereiro, em homenagem a Santa Apolônia, padroeira dos dentistas. Já na China, existe o “Love Teeth Day”, celebrado em 20 de setembro, uma bonita forma de lembrar a importância dos cuidados dentários.

Por que existem dois dias do Dentista?

A razão para termos duas datas é simples: uma é reconhecida internacionalmente e a outra é voltada especificamente para o Brasil. O dia 3 de outubro marca o aniversário da fundação da primeira faculdade de Odontologia do mundo, o Baltimore College of Dental Surgery, lá nos Estados Unidos, em 1840. Já no Brasil, o Dia do Cirurgião-Dentista, que acontece em 25 de outubro, comemora os primeiros cursos de graduação em Odontologia.

A diferença não é apenas formal; ela reflete a evolução da profissão em nosso país e o reconhecimento da importância dos dentistas na promoção da saúde. Afinal, um sorriso saudável faz toda a diferença, não é mesmo? Quem nunca se sentiu mais confiante depois de sair do dentista com um sorriso brilhando?

Neste espaço, vale lembrar da importância de manter as visitas regulares ao dentista. Muitas vezes, a saúde bucal é deixada de lado, mas um controle simples pode evitar problemas maiores no futuro. Senão, quem já pegou um trânsito pesado e ficou pensando se estava com aquele “sorriso aprovado” no final de uma consulta?