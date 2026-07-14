Insuficiência renal crônica: descubra o impacto nos idosos

A Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que aproximadamente 674 milhões de pessoas pelo mundo lidam com a doença renal crônica. Essa condição, que compromete gradativamente a habilidade dos rins de filtrar o sangue, é mais comum entre os idosos. O problema é que muitas vezes isso se confunde com o envelhecimento natural, quando, na verdade, requer um olhar mais atento e um acompanhamento adequado.

À medida que envelhecemos, é normal que os rins passem por algumas mudanças na sua funcionalidade. Mas vale lembrar: isso não significa que todo idoso vai desenvolver insuficiência renal crônica. De acordo com a geriatra Dra. Priscila Guerra, a combinação de fatores como idade, hipertensão, diabetes e problemas cardiovasculares desempenha um papel crucial no desenvolvimento dessa condição. Não dá para deixar pra lá!

Doença costuma evoluir sem provocar sintomas

Um ponto que chama a atenção é que a insuficiência renal crônica pode ser silenciosa. Você pode nem perceber que está com um problema até que os rins já tenham perdido uma boa parte da sua capacidade de filtração. O diagnóstico pode surgir tarde, quando a situação já está avançada.

A nefrologista Dra. Renata Asnis ressalta que, nos primeiros estágios, a doença nem sempre apresenta sintomas. Muitas pessoas se sentem bem, enquanto, na verdade, a função renal está diminuindo. Assim, fazer exames com regularidade é fundamental, especialmente para quem é mais velho ou possui fatores de risco.

Os sintomas que podemos notar, como inchaço nas pernas, cansaço excessivo e mudanças na urina, muitas vezes aparecem quando a doença já está em um estágio mais crítico. Isso reforça a importância de não ignorar a ausência de sintomas: os rins podem estar trabalhando mais do que aparentam.

Fatores de risco para a doença renal crônica

Um dos principais fatores que contribuem para a insuficiência renal crônica é o controle inadequado da pressão arterial e da glicemia. Quando a hipertensão e o diabetes estão descontrolados, os pequenos vasos sanguíneos nos rins vão se desgastando.

“Quando essas condições não são tratadas como deveriam, os rins ficam sobrecarregados. O acompanhamento médico pode fazer toda a diferença e ajudar a evitar a progressão para a insuficiência renal”, destaca Dra. Priscila Guerra.

Outra questão preocupante é a automedicação, especialmente entre os mais velhos. Usar anti-inflamatórios para aliviar dores comuns pode acabar tendo um efeito prejudicial aos rins. Dra. Renata Asnis alerta que qualquer tratamento deve ser supervisionado por um profissional de saúde. Nunca é demais lembrar: os rins são sensíveis e o uso indiscriminado de medicamentos pode agravar problemas existentes.

O diagnóstico precoce pode retardar a evolução da doença

Embora não exista cura para a insuficiência renal crônica em muitos casos, o controle é possível com diagnóstico precoce. Isso ajuda a preservar a função renal por muitos anos e a evitar complicações severas.

“Identificar mudanças na função renal logo no início é essencial. Quanto mais cedo, melhor para o paciente, que pode manter sua qualidade de vida e evitar tratamentos mais agressivos no futuro”, afirma a Dra. Priscila Guerra.

Cuidar dos rins é cuidar do envelhecimento saudável

Ter hábitos saudáveis é fundamental para proteger os rins. Uma alimentação equilibrada, hidratação, atividade física e visitas regulares ao médico fazem uma grande diferença. A Dra. Renata Asnis comenta que os rins influenciam diversos sistemas do corpo, e cuidar deles é primordial para um envelhecimento com mais qualidade de vida.

A mensagem é clara: manter os rins saudáveis não é só uma questão de saúde renal, mas sim de saúde e bem-estar geral.