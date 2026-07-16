Infarto: conheça 5 sinais de alerta antecipados

Infelizmente, a dor no peito não é o único sinal de alerta de um infarto. Muitas vezes, o corpo enviado algumas mensagens sutis, como cansaço ou desconforto, dias antes do problema aparecer de forma mais intensa. E isso pode passar despercebido, especialmente entre mulheres, idosos e quem tem diabetes.

Imagina o cenário: você está na correria do dia a dia, enfrentando o trabalho e os desafios, e de repente, começa a sentir um cansaço inexplicável. Isso pode ser um indicativo importante de que algo não está certo. O cardiologista Dr. Roberto Yano explica que quando o coração enfrenta dificuldades para bombear sangue, nosso corpo precisa se esforçar mais para realizar tarefas simples. E, claro, o resultado disso é uma fadiga que não combina com a atividade que estamos fazendo.

Outro sinal que muitos ignoram é a sensação de indigestão. Pode parecer algo comum, como uma má digestão ou um desconforto estomacal, mas, se persistir, especialmente se acompanhado de outros sintomas, é hora de ficar alerta.

Aquela dor que parece não ter lugar certo também é um sinal que merece atenção. Não se limita apenas ao peito; ela pode irradiar para os ombros, costas, mandíbula e até o braço esquerdo. Muitas vezes, esse movimento entre as áreas do corpo torna difícil perceber que algo sério pode estar acontecendo.

E quem nunca teve um momento de ansiedade intensa, não é? Às vezes, vem aquela sensação de que algo muito errado está prestes a acontecer. Essa inquietação, especialmente se acompanhada de outros sinais físicos, pode ser um indicativo de que nosso coração está pedindo socorro. É impressionante como o coração e o cérebro trabalham juntos, e alterações no nosso sistema cardiovascular podem provocar reações assustadoras.

Por último, mas não menos importante, a falta de ar é outro sinal que não deve ser ignorado. Se você percebe dificuldade para respirar, mesmo em repouso ou durante atividades leves, é um ótimo momento para procurar um médico. Isso acontece porque a eficiência do bombeamento de sangue do coração diminui, e a oxigenação do corpo fica comprometida.

Em meio a tudo isso, é essencial lembrar que a dor aguda no peito não é a única bandeira vermelha. Com frequência, a combinação de sintomas menos típicos pode significar que o coração já está em apuros. O Dr. Yano alerta: esperar pela dor característica pode ser um grande erro. Sintomas persistentes, ainda mais se você tem fatores de risco como pressão alta ou colesterol elevado, exigem atenção imediata. Afinal, em situações assim, cada minuto conta e pode fazer toda a diferença.