Descubra 8 soluções naturais para melhorar a digestão

O ritmo acelerado do dia a dia e as dietas muitas vezes desequilibradas trazem uma verdadeira maratona de desafios para nosso corpo. Dificuldades digestivas, como indigestão, refluxo e até aquele inchaço abdominal incômodo, podem acabar afetando nossa qualidade de vida. Para aliviar esses desconfortos, um ótimo caminho é aumentar a ingestão de alimentos naturais. E aqui, o farmacêutico naturopata Jamar Tejada traz algumas dicas práticas que podem ajudar na saúde do seu sistema digestivo. Vamos conferir?

1. Chá de hortelã

Quem já experimentou um chazinho de hortelã sabe como ele traz aquela sensação refrescante e calma. A hortelã é um ótimo aliado para diminuir o inchaço e aliviar a dor de barriga. Isso acontece porque o óleo essencial da planta ajuda a expulsar gases e relaxa os músculos do trato digestivo. Para preparar, é só ferver uma xícara de água, adicionar uma colher de chá de folhas de hortelã (frescas ou secas), cobrir e deixar em infusão por 5 a 10 minutos. Depois, é só coar e aproveitar o chá morno, especialmente após as refeições.

Atenção: se você tem refluxo, evite tomar em jejum, pois a hortelã pode relaxar o esfíncter esofágico e facilitar o retorno do ácido.

2. Chá de espinheira-santa

A espinheira-santa é um clássico na medicina popular e ajuda bastante quem sofre de gastrite e úlceras. Ela protege a mucosa do estômago e pode ajudar na cicatrização de lesões internas. Para aproveitar esses benefícios, ferva uma xícara de água e adicione uma colher de sopa de folhas secas. Depois de tampar e deixar em infusão por 5 a 10 minutos, coe e consuma morno cerca de 30 minutos antes das refeições. Isso pode ajudar sua digestão e reduzir a acidez.

3. Chá de gengibre

O gengibre é famoso por sua ação anti-inflamatória e é maravilhoso para ajudar na digestão. Além disso, é ótimo para combater enjoos. Para fazer o chá, use uma xícara de água fervente e uma colher de chá de gengibre fresco ralado. Outra dica é adicionar gengibre em pó a sucos ou mastigar um pedaço fresco antes das refeições para dar aquela forcinha na digestão.

4. Chá de guaçatonga

Se você é do time que sofre com azia e refluxo, a guaçatonga pode ser sua parceira. Esse chá tem propriedades que protegem o estômago. Baste ferver uma xícara de água e adicionar uma colher de sopa de folhas secas. Depois, cubra e deixe em infusão por 10 minutos. Consuma duas vezes ao dia, de preferência após o almoço e o jantar, para ajudar a controlar o excesso de acidez.

5. Chá de camomila

O famoso chá de camomila não é apenas um calmante para a mente; ele também é um ótimo digestivo. Especialmente depois de refeições pesadas, ele relaxa o trato intestinal e ajuda a aliviar gases e cólicas. Para preparar, ferva uma xícara de água e adicione uma colher de sopa de flores secas de camomila ou um sachê. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos e consuma até três vezes ao dia.

6. Chá de alcachofra

A alcachofra é ótima para quem precisa de um detox, pois estimula a produção de bile, facilitando a digestão de gorduras. Consumir o chá 30 minutos após uma refeição mais pesada pode ser uma boa estratégia. Prepare com uma colher de sopa das folhas secas e uma xícara de água fervente, deixando em infusão por 5 a 10 minutos.

7. Chá de alecrim

O alecrim é outra erva incrível que traz benefícios para a digestão. Ele ajuda a reduzir a formação de gases e pode ser um bom aliado para a saúde da flora intestinal. Para preparar, use uma colher de chá de folhas de alecrim e uma xícara de água, consumindo após as refeições.

8. Abacaxi, mamão e ameixa

E não podemos esquecer das frutas! O abacaxi é especial por conter bromelina, que ajuda na digestão de carnes. Já o mamão tem a enzima papaína, que quebra proteínas e melhora a digestão. A ameixa, rica em fibras, é super indicada para manter o intestino funcionando bem. Você pode comer essas frutas in natura ou fazer um suco para dar um up na digestão.

Essas dicas são ótimas para complementar uma alimentação equilibrada e manter a saúde em dia. Afinal, cuidar do nosso corpo é essencial para que possamos aproveitar ao máximo a vida e os momentos ao volante. Lembre-se de sempre se manter hidratado e, em caso de distúrbios digestivos mais sérios, busque sempre orientação profissional.