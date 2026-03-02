Saúde

Estalar o corpo faz mal? Descubra quando se preocupar

Estalar o corpo faz mal? Entenda quando o hábito merece atenção
O alongamento ajuda a reduzir a necessidade de estalar o corpo (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Estalar os dedos, o pescoço ou até mesmo as costas é algo que muitos de nós fazemos, quase como um ritual. Às vezes, é por puro hábito, outras vezes, pode ser uma maneira de aliviar a tensão ou até mesmo a ansiedade. O fisioterapeuta Rimon Tannous, que é coordenador do curso de Fisioterapia da Anhanguera Ribeirão Preto, esclarece que, na maioria das vezes, esse estalo não traz prejuízos para a saúde.

Ele explica que o som que ouvimos geralmente resulta de uma mudança de pressão dentro da articulação, liberando gases do líquido sinovial. Isso é bem comum e, se acontecer de forma isolada, não é motivo para se preocupar. Muitas vezes, após um bom estalo, vem aquela sensação gostosa de relaxamento, especialmente quando estamos com os músculos ou articulações rígidos. Mas atenção: isso não significa que o problema foi resolvido.

Quando o estalo se torna sinal de alerta

Já quando o estalo começa a ser um parceiro frequente, forçado ou vem acompanhado de dor, aí é hora de ficar atento. Isso pode ser um indicativo de que algo não está certo, como desequilíbrios musculares, sobrecarga nas articulações ou até desgaste delas. Segundo Rimon, forçar os estalos, especialmente no pescoço e coluna, pode aumentar a instabilidade articular com o tempo, o que favorece lesões.

Aqui estão alguns sinais que merecem sua atenção:

  • Estalos que vêm com dor ou desconforto;
  • Sensação de inchaço ou rigidez na articulação;
  • Dificuldade de movimento;
  • Necessidade constante de estalar a mesma área.

Se perceber algum desses sinais, o ideal é procurar um profissional de saúde. Ficar ignorando as mensagens do corpo não é uma boa ideia; tentar resolver isso só pode acabar piorando a situação.

Atenção ao hábito repetitivo

Outra coisa importante a se considerar é o hábito de estalar constantemente. Essa prática pode estar ligada à ansiedade, má postura ou até ao sedentarismo. O corpo pede movimento, mas muitas vezes o jeito que encontramos de aliviar isso acaba sendo inadequado.

Se você sente a necessidade frequente de estalar o corpo, o caminho é investir em alongamentos, fortalecer a musculatura e praticar atividades físicas regulares. A fisioterapia pode ajudar bastante nesse processo, atuando nas causas do desconforto e melhorando a mobilidade, postura e equilíbrio muscular sem sobrecarregar as articulações.

Cuidar do corpo vai além de apenas estalar os dedos por alívio. Vale a pena prestar atenção e buscar alternativas mais saudáveis!

