doenças mais comuns na primavera e como se prevenir

A Primavera chegou, trazendo aquela mistura de calor e umidade que só essa estação oferece. É um período lindo, mas vale lembrar que, com essas mudanças bruscas de temperatura, a saúde também pode sofrer algumas oscilações. Aqui vão algumas dicas para você se proteger tudo que a estação pode trazer.

A umidade aumenta, as chuvas aparecem e, junto com isso, o pólen se espalha pelo ar. Isso significa que, se você já tem problemas respiratórios como rinite alérgica ou asma, é hora de redobrar os cuidados. O aumento das alergias é comum, e você pode perceber sintomas como tosse, olhos vermelhos e aquela famosa congestão nasal.

### Quais doenças aparecem na Primavera?

Na Primavera, a incidência de algumas doenças aumenta. Aqui estão as mais comuns:

– Rinite

– Asma

– Conjuntivite

Quando falamos de alergias, é quase certo que você sentirá diferença com a mudança de temperatura. Olhos secos e coceira no nariz são frequentes. E não para por aí! Problemas de pele, como acne e dermatite, também tendem a surgir mais frequentemente, já que o calor e a umidade favorecem essas condições.

Muitas pessoas acabam resfriadas nesta época do ano. E as arboviroses, como dengue, Zika e chikungunya, também merecem atenção redobrada. Portanto, é ideal estar sempre alerta.

### Como se proteger de doenças respiratórias e alérgicas na Primavera?

Para evitar problemas, aqui vão algumas dicas práticas:

– Mantenha sua casa limpa e bem ventilada.

– Lave frequentemente nariz e olhos para se livrar do pólen.

– Hidratação é palavra-chave! Beba bastante água.

– Evite lugares com muito pó e fumaça de cigarro.

– Considere usar purificadores de ar.

– Troque a roupa de cama frequentemente para evitar ácaros.

Se você costuma enfrentar o trânsito e tudo mais, sabe como ambientes com odores fortes podem ser desagradáveis. Portanto, tentar evitar esses lugares faz toda a diferença.

### Dicas para aumentar a imunidade durante a Primavera

Uma alimentação saudável é essencial nesta época. Frutas, verduras e legumes são seus aliados! Além disso, hidratação constante e prática de exercícios ajudam a fortalecer o seu sistema imunológico. Não esqueça de ter um bom sono e manter o ambiente onde você vive limpo e arejado.

A exposição ao sol, de forma moderada, também é importante, pois ajuda na absorção de vitamina D. Então, aproveite os dias ensolarados do jeito certo!

Só mais um lembrete: cuidar da saúde durante a Primavera é essencial para aproveitar essa estação linda e colorida da melhor maneira possível.