Saúde

doenças mais comuns na primavera e como se prevenir

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 8 horas atrás
2 minutos lidos
Quais são as doenças que mais ocorrem na Primavera? 
Estação é marcada pela mudança brusca de temperaturas, que contribui para a propagação de doenças; veja como se proteger durante a Primavera. (Foto: Freepik)

A Primavera chegou, trazendo aquela mistura de calor e umidade que só essa estação oferece. É um período lindo, mas vale lembrar que, com essas mudanças bruscas de temperatura, a saúde também pode sofrer algumas oscilações. Aqui vão algumas dicas para você se proteger tudo que a estação pode trazer.

A umidade aumenta, as chuvas aparecem e, junto com isso, o pólen se espalha pelo ar. Isso significa que, se você já tem problemas respiratórios como rinite alérgica ou asma, é hora de redobrar os cuidados. O aumento das alergias é comum, e você pode perceber sintomas como tosse, olhos vermelhos e aquela famosa congestão nasal.

### Quais doenças aparecem na Primavera?

Na Primavera, a incidência de algumas doenças aumenta. Aqui estão as mais comuns:

– Rinite
– Asma
– Conjuntivite

Quando falamos de alergias, é quase certo que você sentirá diferença com a mudança de temperatura. Olhos secos e coceira no nariz são frequentes. E não para por aí! Problemas de pele, como acne e dermatite, também tendem a surgir mais frequentemente, já que o calor e a umidade favorecem essas condições.

Muitas pessoas acabam resfriadas nesta época do ano. E as arboviroses, como dengue, Zika e chikungunya, também merecem atenção redobrada. Portanto, é ideal estar sempre alerta.

### Como se proteger de doenças respiratórias e alérgicas na Primavera?

Para evitar problemas, aqui vão algumas dicas práticas:

– Mantenha sua casa limpa e bem ventilada.
– Lave frequentemente nariz e olhos para se livrar do pólen.
– Hidratação é palavra-chave! Beba bastante água.
– Evite lugares com muito pó e fumaça de cigarro.
– Considere usar purificadores de ar.
– Troque a roupa de cama frequentemente para evitar ácaros.

Se você costuma enfrentar o trânsito e tudo mais, sabe como ambientes com odores fortes podem ser desagradáveis. Portanto, tentar evitar esses lugares faz toda a diferença.

### Dicas para aumentar a imunidade durante a Primavera

Uma alimentação saudável é essencial nesta época. Frutas, verduras e legumes são seus aliados! Além disso, hidratação constante e prática de exercícios ajudam a fortalecer o seu sistema imunológico. Não esqueça de ter um bom sono e manter o ambiente onde você vive limpo e arejado.

A exposição ao sol, de forma moderada, também é importante, pois ajuda na absorção de vitamina D. Então, aproveite os dias ensolarados do jeito certo!

Só mais um lembrete: cuidar da saúde durante a Primavera é essencial para aproveitar essa estação linda e colorida da melhor maneira possível.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 8 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, um dos tipos mais comuns da doença

Descubra os primeiros sinais de demência por corpos de Lewy

8 horas atrás
Como manter uma boa saúde na vida idosa?

Dicas para preservar a saúde na terceira idade

1 dia atrás
O que é demência frontotemporal?

Entenda a demência frontotemporal e seus impactos

2 dias atrás
Quais são os sintomas da intoxicação por metanol?

Sintomas de intoxicação por metanol: saiba o que observar

3 dias atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo