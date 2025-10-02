Saúde

Descubra os primeiros sinais de demência por corpos de Lewy

Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, um dos tipos mais comuns da doença
Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, um dos tipos mais comuns da doença. (Foto: Reprodução/Instagram/@miltonbitucanascimento)

Milton Nascimento, um ícone da música brasileira, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, uma condição que afeta o funcionamento do cérebro. Com 82 anos, ele agora enfrenta os desafios que vêm com essa doença, que é conhecida por gerar dificuldades nas funções cognitivas, motoras e comportamentais. A notícia foi confirmada pelo seu filho, Augusto Nascimento, em uma entrevista recente.

A demência por corpos de Lewy combina características do Alzheimer com sintomas relacionados ao Parkinson, que o cantor já havia sido diagnosticado antes. É como se o cérebro estivesse perdendo a capacidade de processar certas informações, uma situação que pode ser angustiante não só para o paciente, mas também para a família e amigos que o cercam.

Quais são os primeiros sinais de demência por corpos de Lewy?

Os sinais iniciais podem ser sutis, mas com o tempo se tornam mais evidentes. Para quem está acompanhando de perto, pode começar a perceber uma dificuldade de movimento. Isso se traduz em faltas de equilíbrio, uma movimentação mais lenta, e até quedas frequentes. Algumas pessoas até apresentam tremores e rigidez muscular, que podem confundir um pouco no início.

Outro aspecto importante é a flutuação da função cognitiva. Às vezes, a pessoa pode parecer confusa, com dificuldade para planejar tarefas ou tomar decisões, algo que é relevante para quem lida com muito desvio de trânsito, por exemplo. Isso também pode afetar o sono, com a perturbação do sono REM — aqueles sonhos intensos que podem acabar virando pesadelos, sabe?

Mudanças de humor também são comuns. É normal sentir-se mais triste ou ansioso, e mudanças bruscas de comportamento podem acontecer, deixando tudo ainda mais difícil. E se você já ouviu alguém falar coisas que parecem não fazer sentido, saiba que alucinações visuais e auditivas podem fazer parte do quadro.

Este ano, Augusto notou que Milton começou a apresentar lapsos de memória, misturados a um olhar fixo e uma alteração no apetite. Ele chegou a repetir histórias, um sinal que muitos familiares acabam percebendo antes. Após essa percepção, o cantor se submeteu a uma série de exames em abril.

Vale lembrar que Milton se aposentou em 2022, encerrando sua turnê "A Última Sessão de Música". Mesmo assim, ele mantém a presença musical, participando de alguns eventos e ainda foi homenageado em 2025 no carnaval da Portela. A música sempre foi parte de sua vida e, mesmo com essas dificuldades, a paixão permanece forte.

