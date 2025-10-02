Descubra os primeiros sinais de demência por corpos de Lewy

Milton Nascimento, um ícone da música brasileira, foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy, uma condição que afeta o funcionamento do cérebro. Com 82 anos, ele agora enfrenta os desafios que vêm com essa doença, que é conhecida por gerar dificuldades nas funções cognitivas, motoras e comportamentais. A notícia foi confirmada pelo seu filho, Augusto Nascimento, em uma entrevista recente.

A demência por corpos de Lewy combina características do Alzheimer com sintomas relacionados ao Parkinson, que o cantor já havia sido diagnosticado antes. É como se o cérebro estivesse perdendo a capacidade de processar certas informações, uma situação que pode ser angustiante não só para o paciente, mas também para a família e amigos que o cercam.

Quais são os primeiros sinais de demência por corpos de Lewy?

Os sinais iniciais podem ser sutis, mas com o tempo se tornam mais evidentes. Para quem está acompanhando de perto, pode começar a perceber uma dificuldade de movimento. Isso se traduz em faltas de equilíbrio, uma movimentação mais lenta, e até quedas frequentes. Algumas pessoas até apresentam tremores e rigidez muscular, que podem confundir um pouco no início.

Outro aspecto importante é a flutuação da função cognitiva. Às vezes, a pessoa pode parecer confusa, com dificuldade para planejar tarefas ou tomar decisões, algo que é relevante para quem lida com muito desvio de trânsito, por exemplo. Isso também pode afetar o sono, com a perturbação do sono REM — aqueles sonhos intensos que podem acabar virando pesadelos, sabe?

Mudanças de humor também são comuns. É normal sentir-se mais triste ou ansioso, e mudanças bruscas de comportamento podem acontecer, deixando tudo ainda mais difícil. E se você já ouviu alguém falar coisas que parecem não fazer sentido, saiba que alucinações visuais e auditivas podem fazer parte do quadro.

Este ano, Augusto notou que Milton começou a apresentar lapsos de memória, misturados a um olhar fixo e uma alteração no apetite. Ele chegou a repetir histórias, um sinal que muitos familiares acabam percebendo antes. Após essa percepção, o cantor se submeteu a uma série de exames em abril.

Vale lembrar que Milton se aposentou em 2022, encerrando sua turnê "A Última Sessão de Música". Mesmo assim, ele mantém a presença musical, participando de alguns eventos e ainda foi homenageado em 2025 no carnaval da Portela. A música sempre foi parte de sua vida e, mesmo com essas dificuldades, a paixão permanece forte.