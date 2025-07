Descubra quantas calorias tem o morango do amor

Na internet, o que mais se fala é sobre o morango do amor. Essa novidade que chegou para substituir a clássica maçã do amor virou uma verdadeira sensação. Se você estava por fora, fique sabendo que, até a apresentadora Ana Maria Braga falou do doce no programa “Mais Você”. Mas, como tudo que é gostoso, é bom ficar atento às calorias.

Quantas calorias tem o morango do amor?

De acordo com o médico Danilo Rodrigues, que tem o perfil Drdanilorodrigues no Instagram, cada morango do amor pode ter de 90 a 120 calorias. A quantidade exata varia de acordo com o tamanho do morango e a quantidade de calda. Então, se você é fã dessa delícia, cuide-se para não exagerar!

Como fazer um doce de travessa incrível?

Se você se animou e quer preparar algo doce na sua casa, confira essa receita de doce de travessa que leva morangos. Fica uma delícia e é super fácil de fazer!

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

3 colheres de leite em pó

250 gramas de morangos picados

2 xícaras de açúcar

1 xícara de água

1 colher de vinagre

Corante vermelho

Modo de preparo:

Comece misturando o leite condensado com o leite em pó em uma panela antiaderente até tudo ficar bem dissolvido. Adicione o creme de leite, mexa mais um pouco e ligue o fogo em temperatura média. Continue a mexer até a mistura atingir o ponto de enrolar, que é quando fica mais espesso. Deixe a massa esfriar e, em seguida, adicione os morangos picados. Transfira tudo para uma travessa e coloque na geladeira para firmar. Agora, faça a calda. Misture em uma panela o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho. Não esqueça de mexer antes de ligar o fogo. Cozinhe sem mexer até a calda atingir o ponto de bala dura. Uma dica: jogue um pouco da calda em um copo com água fria; se formar uma pedrinha, é o ponto certo. Depois que as bolhas baixarem, despeje a calda quente sobre a massa de brigadeiro com morangos. Tente deixar a camada o mais fina possível. Espere tudo secar e, voilà, seu morango do amor de travessa está pronto para ser devorado!

Com certeza, essa receita vai fazer sucesso na sua casa. E quem não ama um docinho com morango, não é mesmo? Aproveite!