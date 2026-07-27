Hepatites virais: descubra os tipos e como se transmite

O 28 de julho é uma data que merece atenção: é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Nesta ocasião, a campanha “Julho Amarelo” entra em cena, ressaltando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento das hepatites. Para quem não sabe, essas doenças afetam o fígado e podem causar inflamações sérias.

Existem cinco tipos de vírus que fazem parte desse time: A, B, C, D e E. Dependendo da versão, a infecção pode se transformar em algo crônico e bem complicado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), as hepatites virais causam cerca de 1,3 milhão de mortes por ano. É um número alarmante, não é mesmo? Isso acontece, principalmente, por complicações como cirrose e câncer de fígado. E, pasmem, 304 milhões de pessoas no mundo vivem com infecções crônicas, especialmente pelos vírus B e C.

A OMS tem uma meta: eliminar as hepatites como um problema de saúde pública até 2030. Isso significa reduzir em 90% as novas infecções e em 65% as mortes. Mas, para isso, o diagnóstico oportuno é crucial. Quanto mais cedo a pessoa souber, mais chances de evitar problemas maiores.

Números preocupantes da hepatite A

A hepatite A, por exemplo, está crescendo no Brasil, especialmente entre os adultos jovens. Um relatório do Ministério da Saúde mostrou que a taxa de casos saltou de 0,4 para 1,7 por 100 mil habitantes em apenas dois anos, um aumento de 325%. Isso é muito!

Ela é transmitida principalmente por alimentos e água contaminados, além do contato próximo com pessoas infectadas. Se você é do tipo que come frutas e verduras sem lavar direito, é bom ficar esperto! A prevenção passa por lavar bem os alimentos e cuidar com o que consome.

No mundo todo, estima-se que existam cerca de 1,5 milhão de casos de hepatite A anualmente. E como muitas infecções não apresentam sintomas, esse número pode ser ainda maior. A doença é mais comum em regiões com saneamento básico precário, principalmente na África, Ásia e partes da América Latina.

Diagnóstico e sintomas das hepatites virais

Ao buscar ajuda médica, um bom diagnóstico se dá pela combinação do histórico clínico, exame físico e testes laboratoriais. Para identificar o tipo de hepatite e o estágio da infecção, os médicos costumam solicitar exames sorológicos e moleculares.

Na fase aguda da hepatite, fique atento a sinais como náuseas, vômitos, icterícia (pele e olhos amarelados), urina escura e dor abdominal. E tudo isso pode acabar com um cansaço que não te deixa em paz. Em alguns casos, nos tipos B, C e D, a infecção pode ser assintomática, mas isso é um perigo — muitas vezes, só se percebe quando o fígado já está bem comprometido.

Transmissões e tratamentos diferentes

Cada tipo de hepatite tem suas particularidades. Então, vamos dividir isso:

Hepatite A

Essa é transmitida pela água e alimentos contaminados. Regiões com saneamento precário correm mais riscos. A boa notícia é que, na maioria dos casos, o corpo consegue se curar sozinho.

Hepatite B

Transmite-se principalmente por meio de relações sexuais desprotegidas e compartilhamento de seringas. Embora alguns consigam eliminar o vírus, os que entram na forma crônica enfrentam um tratamento de controle, que não cura, mas ajuda a evitar complicações.

Hepatite C

Aqui, o contato com sangue contaminado é o principal responsável. A prática de tratamento evoluiu bastante, e hoje, a taxa de cura ultrapassa 95% quando o diagnóstico é feito logo.

Hepatite D

Só aparece em quem já tem hepatite B. A prevenção? Vacinação contra a hepatite B, que também protege de forma indireta contra a D.

Hepatite E

Semelhante à A, transmite-se também pela via fecal-oral. Não se esqueça que a ingestão de água contaminada é outra vilã. Em geral, a infecção se resolve sozinha, mas as gestantes devem ter atenção redobrada.

Importância da vacinação contra a hepatite

A vacinação é uma das melhores formas de evitar as hepatites. Aqui no Brasil, o SUS oferece vacinas gratuitas contra as hepatites A e B. Isso é ótimo, pois também previne a hepatite D indiretamente. Para as hepatites C e E, ainda estamos sem vacinas eficazes na maioria dos lugares.

Formas de prevenir as hepatites virais

Além de se vacinar, algumas práticas do dia a dia podem fazer toda a diferença. Lavar bem as mãos, os alimentos e os utensílios é fundamental. E, claro, beber água filtrada. Usar preservativos nas relações também é uma maneira de se proteger, especialmente da hepatite B. E não se esqueça: compartilhe menos! Objetos como alicates e agulhas devem ser usados com cautela.

A prevenção pode parecer simples, mas faz toda a diferença na saúde do seu fígado!