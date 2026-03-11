Descubra 8 causas de vasinhos no rosto e melhore sua estética

Os vasinhos no rosto são mais comuns do que se imagina, e é um tópico que aparece bastante nas consultas com dermatologistas e especialistas em cirurgia vascular. Sempre rola aquela curiosidade: por que eles aparecem, não é? Segundo a Dra. Aline Lamaita, que é cirurgiã vascular e faz parte da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o lance está na dilatação de vasos sanguíneos pequenos que, com o tempo, ficam visíveis na pele.

Ela explica que esses vasinhos, chamados de teleangiectasias, costumam aparecer nas laterais do nariz, ao redor da boca e até em regiões como a área dos olhos. Muitas vezes, eles dão aquela cara de cansado, como se fossem olheiras, ou ainda podem aparecer nas têmporas e na testa, deixando a gente com uma aparência um pouco envelhecida.

Agora, vamos entender o que pode causar esse incômodo.

1. Predisposição Individual

Uma das razões para esses vasinhos aparecerem é a predisposição genética. Isso significa que algumas pessoas simplesmente têm mais chances de ter essas alterações na pele, independente da idade. E, acredite, até crianças podem ter teleangiectasias!

2. Envelhecimento

Com o passar do tempo, nossa pele muda natural e inevitavelmente. Os vasos sanguíneos ficam mais frágeis e, assim como a pele acumula rugas, os vasinhos se dilatam também. Essa fragilidade aumenta com a idade e, se a gente parar pra pensar, a perda de gordura facial também faz com que esses vasos fiquem mais em evidência.

3. Exposição ao Sol

Aqui, o sol entra como um grande vilão. A exposição sem proteção pode dilatar os pequenos capilares da pele. Com o tempo, a repetição disso pode fazer com que esses vasos se tornem permanentes. Normalmente, eles aparecem mais no rosto, pescoço e colo. Quem dirige muito em estrada sabe como usar protetor solar faz toda a diferença na proteção da pele!

4. Gravidez

Outro fator a considerar é a gravidez. As mudanças hormonais que acontecem nesse período muitas vezes geram esses vasinhos. E o mais curioso é que eles podem sumir após o parto ou ficar por lá mesmo.

5. Uso de Cremes à Base de Corticoides

A Dra. Aline também menciona os cremes que têm corticoides. Eles podem deixar a pele mais fina e, por consequência, os vasos que estavam “escondidos” passam a aparecer. Além disso, corticoides podem deixar esses capilares frágeis, facilitando a sua dilatação e rompimento.

6. Rosácea

A rosácea é uma condição que torna a pele mais sensível e, à medida que avança, pode gerar esses vasos dilatados. Qualquer fator inflamatório, como a exposição ao sol ou o uso de medicamentos mais fortes, pode agravar a condição.

7. Excesso de Peelings Químicos

Os peelings químicos também têm seu lado negativo. Quando realizados em excesso, eles causam um processo inflamatório que pode fazer os vasinhos aparecerem mais. As áreas de maior incidência são a lateral do nariz, ao redor da boca, perto dos olhos e na testa.

8. Após Preenchimentos

Procedimentos estéticos, como preenchimentos, podem influenciar a circulação da pele e causar reações inflamatórias, resultando em vasos mais aparentes.

Tem Tratamento?

A boa notícia é que existe tratamento! A Dra. Aline recomenda o uso de laser Nd Yag 1064 ou luz pulsada, que são eficazes no combate aos vasinhos. O laser funciona queimando o sangue dentro do vaso, levando ao seu fechamento. O tratamento é relativamente seguro e, em média, requer de uma a cinco sessões, dependendo do caso.

Antes e depois do tratamento, alguns cuidados são necessários: evite usar cremes ou maquiagem no dia, não se exponha ao sol por cerca de uma semana e use protetor solar com fator alto. E, é importante lembrar que, como a origem do problema é muitas vezes genética e hormonal, os vasinhos podem voltar a aparecer com o tempo. Mas, pelo menos, agora você sabe que há soluções seguras e eficazes!