DASH e dieta mediterrânea: descubra benefícios para o coração

Nas últimas décadas, a nutrição cardiovascular deu um grande passo à frente. E o que muitos especialistas concordam é que não existe uma dieta mágica, mas sim algumas opções que podem ajudar a diminuir o risco de doenças no coração. Duas dessas opções que vêm ganhando destaque são a dieta DASH e a mediterrânea.

Tanto a American Heart Association quanto a European Society of Cardiology apontam essas dietas como tops para a saúde do coração. Elas recomendam focar em alimentos integrais, a redução do sal e a troca de gorduras saturadas por opções mais saudáveis. Para quem já enfrentou longas jornadas no trânsito, sabe como manter a energia e a saúde é importante.

No Brasil, as novas diretrizes também reforçam essa ideia. A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2025, feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e outras entidades, indica a dieta DASH como uma escolha seriamente eficaz. Estudos mostraram que ela pode ajudar a baixar a pressão arterial em até 11 mmHg. Isso é um alívio para quem quer manter a saúde em dia!

Por outro lado, a dieta mediterrânea é celebrada por contribuir para a menor incidência de problemas como a aterosclerose. Ambas as dietas têm muito a ensinar sobre como prevenir e tratar doenças cardiovasculares, e isso é algo que todos nós devemos considerar.

Alimentação é o principal determinante da saúde do coração

Apesar das diferenças, a DASH se foca na redução de sódio e no consumo de laticínios magros, enquanto a dieta mediterrânea valoriza o azeite de oliva e gorduras mais saudáveis. Mas o que realmente importa é o que essas dietas têm em comum. O que a ciência mostra é que a qualidade geral da alimentação é o que realmente faz a diferença na saúde do coração.

Em ambos os casos, a base da alimentação inclui frutas, verduras e legumes, que são fundamentais para a saúde. Reduzir açúcar, sal e gorduras de origem animal também é uma estratégia eficaz. Manter os laticínios mais leves e limitar os cereais refinados é um detalhe que merece atenção, visto que tudo isso pode contribuir para uma vida mais longa e saudável.

Alimentos que ajudam a proteger o coração

Um dos grandes benefícios da dieta DASH é a influência positiva que ela pode ter sobre a pressão arterial. Isso se deve ao alto conteúdo de fibras, cálcio e potássio, além de promover um perfil lipídico mais saudável. Para quem tem pressão alta, esse padrão alimentar dá uma força extra.

A qualidade das gorduras que consumimos é outro ponto-chave. Carnes vermelhas, se comidas demais, acabam trazendo uma carga alta de gorduras saturadas e colesterol. Isso não quer dizer que devemos eliminá-las, mas escolher cortes mais magros e alternativas como peixes é uma jogada inteligente. E não podemos esquecer das gorduras vegetais, como o azeite de oliva, que são verdadeiros aliados da saúde do coração.

Essas dietas atuam em diversos mecanismos, ajudando a reduzir o LDL (o colesterol “ruim”) e aumentando o HDL (o colesterol “bom”). Estudos recentes mostram que o que acontece no nosso intestino pode impactar a saúde do coração. Uma microbiota saudável atua na redução da inflamação e do estresse oxidativo, fatores que estão ligados a doenças cardiovasculares.

O desafio da alimentação saudável

Por outro lado, hoje enfrentamos um grave problema com a obesidade, que se relaciona diretamente com os nossos hábitos alimentares. Temos desertos alimentares, onde é difícil encontrar opções saudáveis, além dos pântanos alimentares, repletos de produtos ultraprocessados. Combater essa situação exige um esforço conjunto: desde a indústria até as políticas públicas.

A boa notícia é que as orientações nutricionais podem e devem se adaptar ao longo da vida. A dieta mediterrânea, a DASH e até a vegetariana podem ser ajustadas conforme as necessidades de cada um, especialmente à medida que envelhecemos.

O recado principal que vem da pesquisa é simples e prático: cozinhe mais, visite feiras, priorize alimentos frescos e minimamente processados. Reduza ultraprocessados, sal, açúcar e álcool, e mantenha-se ativo. No fim das contas, tanto faz se você prefere a DASH ou a dieta mediterrânea; o que importa é manter um padrão alimentar equilibrado e que funcione para você ao longo da vida.