Dia da tapioca: descubra como incluir na sua dieta saudável

Em 15 de julho, celebramos o Dia Nacional da Tapioca, um verdadeiro ícone da culinária brasileira, especialmente no Nordeste. Esse alimento não pode faltar em um bom café da manhã ou lanche. Hoje, a tapioca vive um auge, sendo destaque nas dietas “fit” e se acomodando facilmente entre as diversas tendências nutricionais. Se consumida com equilíbrio e recheios saudáveis, pode fazer parte de uma alimentação bem variada.

A tapioca é feita da mandioca, também conhecida como aipim ou macaxeira. O processo de preparo envolve a separação do amido do líquido, que depois é seco e peneirado para sair a goma hidratada, encontrada nas prateleiras dos supermercados. O melhor de tudo? Quando você aquece essa goma, ela se transforma na tão amada tapioca.

Quem já pegou uma estrada e sentiu aquele têxtil “xuxu” no estômago após comer algo leve sabe como a tapioca pode ser prática. Por ser uma fonte de carboidratos de rápida digestão, proporciona uma energia imediata. No entanto, temos que ficar atentos: embora seja versátil, a tapioca tem baixo teor de fibras e alguns micronutrientes. A dica da Prof.ᵃ Dra. Isolda Prado, nutróloga, é sempre acompanhá-la de recheios ricos, que trazem mais nutrientes e aumentam a sensação de saciedade.

Tapioca é mais saudável do que o pão?

Muita gente diz que a tapioca é mais saudável que o pão, mas a verdade é que isso depende do contexto. A tapioca é livre de glúten, o que a torna uma ótima opção para quem tem intolerância. Por outro lado, pães, especialmente os integrais, oferecem mais fibras, que ajudam na saciedade e no controle da glicemia. Então, a escolha entre os dois deve ser feita com sabedoria, levando em conta as suas necessidades e objetivos.

Tapioca pode fazer parte de dietas de emagrecimento

Se você está pensando em emagrecer, a tapioca pode ser uma aliada, desde que consumida de maneira controlada. Por sua digestão rápida, consumir um prato só de tapioca pode deixar você com fome logo depois. A solução é combinar a tapioca com proteínas e fibras, que ajudam a prolongar a sensação de saciedade. Lembre-se: não é apenas um alimento que conta, mas o conjunto do que você come e seu estilo de vida.

Recheios para tornar a tapioca mais nutritiva

Para tornar a tapioca ainda mais saborosa e nutritiva, abuse dos recheios! Omelete, frango desfiado, queijos magros, atum, banana com canela e, por que não, um toque de abacate? A Prof.ª Isolda sugere enriquecer a própria massa com chia ou aveia para aumentar o conteúdo de fibras. Isso dá aquele “upgrade” na tapioca.

Cuidados para pessoas com diabetes

Se você tem diabetes, pode incluir a tapioca na sua dieta, mas com experiência. O índice glicêmico dela é elevado, então preste atenção! É melhor controlar a porção e evitar recheios açucarados. Optar por combinações que ajudam a retardar a absorção, como frango e queijos magros, é um caminho seguro.

Contraindicações no consumo da tapioca

A tapioca é segura para a maioria, mas quem tem diabetes, resistência à insulina ou hiperlipidemia deve ter cautela. E, claro, se você é alérgico à mandioca, melhor evitá-la sempre. No final das contas, a tapioca é uma ótima aliada quando bem acompanhada e moderada. E quem não ama uma tapioca quentinha na hora certa?