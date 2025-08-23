Volkswagen descontinuou um de seus carros mais icônicos após 30 anos

Pensando em se adaptar às novas tendências do mercado automotivo, a Volkswagen decidiu descontinuar a produção do Touareg. Essa mudança começará a ser implantada em 2026, encerrando a trajetória de um modelo que foi lançado em 2002 e que se destacou por suas parcerias com a Audi e a Porsche. Durante aproximadamente 24 anos, o Touareg se manteve como um dos SUVs de luxo mais conhecidos do mercado.

Motivos para a mudança

A Volkswagen está de olho no futuro e nas novas exigências dos consumidores. O Touareg, embora tenha sido um carro luxuoso e que atraiu muitos amantes de veículos sofisticados, não se encaixa mais na estratégia da montadora, que busca lançar modelos mais eficientes e sustentáveis. A empresa enxerga a importância de se reposicionar e se aproximar de outras marcas que oferecem alternativas mais econômicas.

Nos últimos anos, o foco da Volkswagen mudou. Os novos modelos buscam incorporar tecnologias que atendam à demanda crescente por carros híbridos e elétricos. Isso faz parte da estratégia para se manter competitiva em um mercado que está sempre se transformando. Assim, o Touareg, que se destacou pela potência e especificações de luxo, acabou ficando para trás, já que o foco agora é outro.

Vale lembrar que o Touareg não é o único modelo sujeito a esse tipo de mudança. Outros SUVs elétricos, como o ID.5, também devem ser retirados do mercado até 2027. A Volkswagen está passando por uma enorme transformação e planeja expandir seu portfólio com veículos que ofereçam propostas diferentes e inovadoras. No Brasil, a história do Touareg já se despediu em 2019.

A decisão de descontinuar o Touareg está diretamente ligada às suas vendas em território nacional. Apesar de ter um motor potente e características atrativas, o modelo não conseguiu conquistar o público brasileiro. Isso significa que a Volkswagen está atenta às preferências do consumidor e pretende focar em SUVs que realmente façam sucesso entre os motoristas do país.