Tratamento para problemas nos ombros, segundo fisioterapeuta

A dor no ombro é uma queixa comum, afetando desde quem passa horas em frente ao computador até os atletas em ação. Esse desconforto geralmente surge por causa de má postura, movimentos repetitivos ou exercícios feitos da maneira errada. O agravante é que, se não cuidada, essa dor pode se transformar em um problema sério e debilitante.

Por isso, é super importante entender algumas práticas simples que podem ajudar a evitar essa dor e manter seus ombros saudáveis.

Prevenção: Exercícios e postura adequada

Incluir exercícios de fortalecimento e alongamento é uma maneira eficaz de se prevenir contra lesões no ombro. Movimentos como a rotação de ombros, alongamentos do pescoço e fortalecimento com faixas elásticas são bem recomendados por especialistas.

À parte dos exercícios, garantir uma postura correta no dia a dia faz toda a diferença. Aposte em uma cadeira confortável e ajuste a tela do computador para que fique na altura dos olhos. Essa simples mudança já ajuda a reduzir a tensão nos ombros.

Investir na ergonomia do seu local de trabalho também é uma boa ideia. Ajustar a altura da cadeira e o ângulo da tela pode fazer com que você se sinta muito melhor ao longo do dia. Relaxe os ombros e mantenha as costas direitinhas para evitar esforços desnecessários.

Movimentos repetitivos e a necessidade de pausas

Os movimentos repetitivos são um vilão para a dor no ombro, especialmente em atividades com uso constante da articulação, como digitar ou ficar olhando para o celular. Para driblar esse problema, tire pausas regulares. A cada 30 minutos, reserve um tempinho para fazer alongamentos simples, como a rotação do pescoço e erguer os braços. Esses pequenos cuidados ajudam a soltar a tensão acumulada.

Uma pesquisa revelou que até 30% dos trabalhadores de escritório sentem dor no ombro devido a essa repetição constante. Inserir pausas durante o trabalho, combinadas com exercícios de alongamento, pode ser um remédio poderoso contra esses sintomas.

Prática correta de exercícios para evitar lesões

Quando se trata de malhar, a forma como você executa os exercícios é crucial para evitar lesões no ombro. Antes de começar qualquer atividade física nova, é imprescindível buscar a orientação de um profissional qualificado. Práticas como crossfit e musculação, se feitas sem supervisão adequada, podem resultar em sérias lesões.

Lembre-se, um bom aquecimento antes de exercícios intensos é fundamental. Isso prepara seus músculos para os desafios que vêm pela frente.

Quando consultar um especialista

Se você já está enfrentando dor no ombro, não hesite em procurar ajuda de um especialista. Um médico ou fisioterapeuta pode oferecer um diagnóstico preciso e sugerir o tratamento mais adequado para o seu caso. Isso pode incluir fisioterapia, ajustes na sua rotina de exercícios ou até tratamentos mais específicos.

Adotar uma rotina que envolve exercício, alongamento, postura adequada e pausas regulares é uma forma eficaz de evitar dor e ainda promover saúde e qualidade de vida a longo prazo.