Dentistas revelam o melhor momento para cuidados dentários

As pessoas têm diferentes hábitos quando o assunto é escovar os dentes. Enquanto algumas preferem fazer isso logo ao acordar, outras se questionam se é melhor escovar antes ou depois do café da manhã. A verdade é que o ideal é sempre escovar os dentes após as refeições, começando pelo café da manhã. Isso ajuda a eliminar os restos de comida e manter a boca limpa e saudável.

### O que os profissionais recomendam

Para garantir a saúde bucal, é importante adotar uma boa rotina de cuidados. Logo ao acordar e antes do café, escovar os dentes é uma prática recomendada. Embora não haja um problema em escovar ao levantar, existem benefícios em manter essa sequência.

Durante a noite, a nossa boca acumula bactérias. Isso acontece porque a saliva não é suficiente para neutralizar todos os micro-organismos que se multiplicam enquanto dormimos. Por isso, escovar os dentes antes de comer ajuda a proteger o esmalte dental e ainda fortalece a resistência contra a acidez dos alimentos.

Outra vantagem nesse hábito é que ele pode até contribuir para uma digestão melhor. Quando passamos a escovar os dentes logo após acordar, essa higiene pessoal também envolve a saliva, que é essencial para a digestão.

Os dentistas recomendam escovar os dentes pelo menos quatro vezes ao dia: ao acordar, depois do café, após o almoço e à noite. Usar a escova corretamente, fazendo movimentos entre os dentes e nas gengivas por cerca de dois minutos, é fundamental. Complementar isso com fio dental e um enxaguante bucal ajuda a garantir uma limpeza ainda mais eficaz.

Para não danificar os dentes e evitar a sensibilidade, é importante usar uma escova de cerdas macias e trocá-la a cada três meses. Além disso, espere cerca de 30 minutos após comer antes de escovar, para que o esmalte tenha tempo de se recuperar. Esses passos simples podem fazer uma grande diferença na sua saúde bucal e no seu sorriso.