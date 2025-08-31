Tema da redação do Enem 2025 surprende especialistas

Faltam pouco menos de três meses para a próxima edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e essa é a hora perfeita para os candidatos darem um gás nos estudos. Com um exame tão importante à frente, é crucial focar em todos os detalhes, especialmente na redação, que impacta bastante a nota final.

A redação não é apenas uma parte da prova; ela é como um cartão de visita do estudante. Ao contrário das questões objetivas, aqui se avaliam a clareza, a coerência e a coesão das ideias. E, claro, é uma oportunidade de mostrar o conhecimento sobre temas atuais e a habilidade de argumentar com propriedade. Por isso, estar por dentro do que está rolando no mundo é fundamental para brilhar nessa etapa.

Olha que interessante: segundo o site Guia do Estudante, em 2025, um possível tema da redação pode ser a adultização infantil. Essa ideia ganhou destaque após um vídeo do influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, que gerou debates e movimentou as redes sociais. Por conta de toda essa repercussão, a chance desse assunto aparecer na prova aumentou, mas vale lembrar que ainda não tem nada confirmado. O tema do Enem é um mistério até a hora H!

Outros temas que podem aparecer na redação do Enem 2025

Falando em temas, a redação do Enem busca refletir sobre questões contemporâneas. Portanto, vale a pena ficar atento a assuntos que têm estado em alta. Aqui estão algumas sugestões que podem ser relevantes para a prova:

Sociedade e saúde: questões de saúde mental, violência de gênero, as consequências da desinformação e fake news, bem como a saúde do idoso e o papel da estética na saúde;

questões de saúde mental, violência de gênero, as consequências da desinformação e fake news, bem como a saúde do idoso e o papel da estética na saúde; Meio-ambiente e urbanismo: mudanças climáticas e como tornar as cidades mais sustentáveis;

mudanças climáticas e como tornar as cidades mais sustentáveis; Tecnologia e economia: os desafios e oportunidades trazidos pela inteligência artificial e o potencial da economia criativa;

os desafios e oportunidades trazidos pela inteligência artificial e o potencial da economia criativa; Inclusão e acessibilidade: como garantir a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e as desigualdades que ainda persistem no acesso à educação.

Esses temas são muito relevantes e podem surgir na prova, então vale a pena discutir e se aprofundar neles nos estudos!