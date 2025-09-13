Starlink oferece internet grátis para smartphones; confira a lista
Com o intuito de facilitar o acesso à internet em lugares mais isolados ou com conexões instáveis, a Starlink lançou uma iniciativa que promete oferecer conexão gratuita via satélite para smartphones. Essa ação tem como propósito aumentar a inclusão digital, permitindo que mais pessoas possam se conectar.
A empreitada é possível graças à infraestrutura da SpaceX, empresa do empresário Elon Musk, que já é famosa por seus serviços inovadores. A ideia é que até mesmo as regiões sem cobertura das operadoras tradicionais possam ter acesso à internet por meio dessa nova tecnologia.
No entanto, é importante lembrar que essa conexão não estará disponível para todos os smartphones. Apenas alguns modelos específicos poderão aproveitar essa novidade.
Modelos Compatíveis
O serviço da Starlink vai inicialmente focar em smartphones modernos, que tenham sistemas operacionais atualizados e que não passaram por modificações físicas. Aqui estão algumas opções que estão na lista:
Samsung
- Galaxy A14 até A54
- Galaxy S21 até S25
- Z Flip 3 até Z Flip 6
Motorola
- Razr e Razr Plus (2024)
- Moto Edge
- Moto G Power 5G
Apple
- iPhone 14, 15 e 16
- Pixel 9 e suas variantes
Como Usar o Serviço da Starlink?
Para aproveitar o serviço oferecido pela Starlink, além de ter um celular compatível e com o sistema atualizado, os usuários precisam ativar a opção de conexão automática a redes emergenciais.
Para isso, basta seguir alguns passos simples. No celular, vá até as configurações e procure a seção “Conexões” ou “Redes móveis”. Lá, é só ativar a função manualmente. Assim, seu aparelho começará a reconhecer a rede sempre que estiver fora das conexões comuns.
Uma vez ativado, seu celular mostrará a identificação “T-Mobile SpaceX”. Inicialmente, a conexão permitirá o envio e recebimento de mensagens de texto (SMS), a localização e o acesso a serviços de emergência.
A expectativa é de que, futuramente, o serviço também possibilite chamadas de voz e navegação na internet. Contudo, até agora, a Starlink ainda não definiu uma data para que essas funcionalidades sejam liberadas.