Starlink oferece internet grátis para smartphones; confira a lista

Starlink libera internet gratuita para smartphones: Veja se o seu está na lista

Com o intuito de facilitar o acesso à internet em lugares mais isolados ou com conexões instáveis, a Starlink lançou uma iniciativa que promete oferecer conexão gratuita via satélite para smartphones. Essa ação tem como propósito aumentar a inclusão digital, permitindo que mais pessoas possam se conectar.

A empreitada é possível graças à infraestrutura da SpaceX, empresa do empresário Elon Musk, que já é famosa por seus serviços inovadores. A ideia é que até mesmo as regiões sem cobertura das operadoras tradicionais possam ter acesso à internet por meio dessa nova tecnologia.

No entanto, é importante lembrar que essa conexão não estará disponível para todos os smartphones. Apenas alguns modelos específicos poderão aproveitar essa novidade.

Modelos Compatíveis

O serviço da Starlink vai inicialmente focar em smartphones modernos, que tenham sistemas operacionais atualizados e que não passaram por modificações físicas. Aqui estão algumas opções que estão na lista:

Samsung

  • Galaxy A14 até A54
  • Galaxy S21 até S25
  • Z Flip 3 até Z Flip 6

Motorola

  • Razr e Razr Plus (2024)
  • Moto Edge
  • Moto G Power 5G

Apple

  • iPhone 14, 15 e 16

Google

  • Pixel 9 e suas variantes

Como Usar o Serviço da Starlink?

Para aproveitar o serviço oferecido pela Starlink, além de ter um celular compatível e com o sistema atualizado, os usuários precisam ativar a opção de conexão automática a redes emergenciais.

Para isso, basta seguir alguns passos simples. No celular, vá até as configurações e procure a seção “Conexões” ou “Redes móveis”. Lá, é só ativar a função manualmente. Assim, seu aparelho começará a reconhecer a rede sempre que estiver fora das conexões comuns.

Uma vez ativado, seu celular mostrará a identificação “T-Mobile SpaceX”. Inicialmente, a conexão permitirá o envio e recebimento de mensagens de texto (SMS), a localização e o acesso a serviços de emergência.

A expectativa é de que, futuramente, o serviço também possibilite chamadas de voz e navegação na internet. Contudo, até agora, a Starlink ainda não definiu uma data para que essas funcionalidades sejam liberadas.

