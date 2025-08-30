Situações em que ele pode falhar na sua proteção

O Procon, que é o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, é um aliado importante para garantir que seus direitos sejam respeitados. Contudo, é bom saber que a atuação do Procon tem seus limites. Compreender essas fronteiras é essencial para evitar frustrações e encontrar a melhor forma de resolver suas demandas.

Transações entre particulares

Uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o Procon não entra em questões de vendas feitas entre pessoas que não têm uma relação de consumo habitual. Por exemplo, se você vende um celular usado para um amigo, o Procon não vai se envolver. Porém, se essa venda acontecer com frequência, você pode ser considerado um fornecedor. Nesse caso, o Procon poderia sim intervir.

Locação de imóveis e a Lei do Inquilinato

Quando se trata de aluguel de imóveis, a legislação que vale é a Lei do Inquilinato, e não o Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que, se você tiver um problema com seu locador ou inquilino sem a participação de uma imobiliária, o Procon não vai poder ajudar. A melhor saída é buscar a Justiça para resolver a questão.

Infrações de trânsito

Multas de trânsito também não entram na esfera de atuação do Procon. Esses casos devem ser tratados diretamente com o Detran. Portanto, se você recebeu uma multa e quer contestá-la, é lá que você deve ir.

Limitações em leilões

A atuação do Procon em leilões é bem restrita. Se um leilão for feito por uma empresa que vende diretamente para o consumidor, aí o Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado. Mas, se o leilão envolve bens usados sem uma empresa mediadora, o Procon não vai intervir, e quem compra assume o risco.

Onde o Procon atua?

Apesar dessas limitações, o Procon é bastante efetivo na resolução de conflitos de consumo. Questões como produtos com defeito, cobranças indevidas e serviços que não foram bem prestados estão dentro da área de atuação deles. Para essas situações, é importante que você busque a orientação direta do Procon, garantindo que seus direitos sejam respeitados.

Saber como e quando usar o Procon pode ajudar a resolver muitos problemas de forma rápida e eficiente. É melhor deixar claro que, ao entender suas limitações, você consegue encontrar outras soluções quando necessário.