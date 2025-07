Seis cidades brasileiras para quem deseja ver neve

Os brasileiros, sempre tão conectados ao sol e ao calor, têm a chance de viver um momento especial durante o inverno: ver neve. Entre junho e agosto, as cidades do sul do Brasil se tornam verdadeiros cenários de conto de fadas, onde a neve transforma a paisagem e encanta quem passa por ali.

Nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o inverno traz esse fenômeno raro, permitindo que a gente tenha uma experiência única sem precisar sair do país.

Neve no Paraná e Santa Catarina

Em terras paranaenses, a cidade de Palmas é um dos locais mais frios do Brasil, com temperaturas que podem até ficar negativas. Com mais de 1.100 metros de altitude, é o lugar ideal para quem quer ver neve pertinho de casa, aproveitando as paisagens cobertas por este manto branco.

Já em Santa Catarina, São Joaquim é um verdadeiro ícone quando o assunto é neve. Conhecida por suas temperaturas baixíssimas, a cidade atrai visitantes de todo o Brasil em busca de uma atmosfera invernal encantadora.

Urupema e Urubici

Se tem um lugar que merece destaque, é Urupema, que detém o título de cidade mais fria do Brasil. Com altitudes acima de 1.300 metros, ela encanta com um fenômeno conhecido como sincelo, onde gotículas de água se congelam ao tocar superfícies frias, criando uma beleza única.

Logo ali, em Urubici, você se depara com paisagens incríveis e quedas de neve que deslumbra os olhos. O famoso Morro da Igreja é uma parada obrigatória para quem deseja vistas espetaculares.

Inverno gaúcho

No Rio Grande do Sul, Gramado é famosa por seu charme europeu e suas atrações invernais. O parque temático Snowland garante que a neve esteja presente o ano todo, atraindo turistas que querem a magia do inverno sem depender do clima.

Enquanto isso, Cambará do Sul nos brinda com vistas de tirar o fôlego com seus cânions, tornando-se um destino imperdível durante a temporada de inverno.

Neve no inverno de 2025

Meteorologistas estão bastante animados com a previsão do inverno de 2025, que promete ser rigoroso, com chances maiores de neve em diversas regiões. Essa expectativa tem atraído muitos turistas que sonham em vivenciar a neve sem precisar cruzar fronteiras.

As primeiras ocorrências de neve já estão surgindo, e a movimentação de visitantes nas cidades mencionadas tende a aumentar. Portanto, a temporada promete muita beleza e recordações para quem se aventurar por essas regiões.