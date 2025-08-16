Samsung remove funções do telefone sem aviso prévio

A Samsung está passando por uma reformulação e, como parte desse processo, decidiu eliminar algumas funções bastante conhecidas: o DeX e o Bixby. O DeX, que transforma o smartphone em uma extensão do computador, permitindo usar teclados e monitores, será uma das novidades deixadas de lado. Já o Bixby, a assistente virtual da marca, não vai mais fazer parte do repertório da empresa.

A ideia por trás dessa mudança é que a Samsung quer se adaptar às necessidades atuais do mercado, especialmente quando o assunto é produtividade. Vamos entender melhor o impacto dessas decisões.

Remoções inesperadas

O DeX (Desktop Experience) sempre foi uma ferramenta muito útil, principalmente para quem trabalha ou estuda. Ele permite que o usuário utilize o celular como um computador, facilitando a abertura de várias janelas ao mesmo tempo. Isso ajuda a gerenciar aplicativos e acessar arquivos de forma prática. A Samsung até oferece suporte ao Microsoft Office, tornando reuniões e tarefas do dia a dia mais ágeis. Apesar de ainda não ter uma data oficial, a expectativa é que essa mudança entre em vigor por volta de 2026.

Já com relação ao Bixby, a assistente tinha grandes promessas, mas não conseguiu conquistar os usuários como esperado. Com função de voz, ele poderia fazer diversas tarefas, como abrir aplicativos e até traduzir textos. No entanto, ao lado de concorrentes como Siri, Alexa e Google Assistant, o Bixby acabou ficando em segundo plano.

Essas alterações afetam diretamente quem estava acostumado a usar essas funções. Os usuários agora vão precisar encontrar alternativas, seja em tablets, notebooks ou até computadores. É uma mudança que pode não ser fácil para muitos, principalmente aqueles que eram fiéis às soluções da Samsung.

Os clientes que dependiam dessas tecnologias podem sentir a ausência delas de maneira significativa. Fica a expectativa para saber quais novas inovações a Samsung trará no futuro, pois, apesar das surpresas, a marca sempre teve um papel importante na vida dos consumidores.