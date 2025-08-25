Por que mosquitos preferem algumas pessoas a outras?

Você já reparou que, em dias quentes, algumas pessoas parecem ser um verdadeiro banquete para os mosquitos, enquanto outras parecem desafiar esses insetos? Essa diferença tem explicações bem interessantes que entram na esfera da ciência.

Pesquisas mostram que fatores como o cheiro corporal e a quantidade de dióxido de carbono que uma pessoa emite podem torná-la mais atraente para os mosquitos. Vamos entender isso melhor.

A química por trás da atração

Os mosquitos têm um olfato super apurado e são sensíveis a cheiros e gases específicos. Um dos maiores atrativos para esses insetos é o suor humano.

O suor contém ácido lático, que é considerado um dos principais chamarizes. Além disso, quando respiramos, liberamos dióxido de carbono (CO2), algo que esses mosquitos conseguem detectar facilmente. As antenas dos mosquitos são verdadeiras ferramentas de detecção, capazes de perceber uma série de compostos no ambiente. O ácido lático, junto com substâncias como amônia e ácido úrico, que também estão presentes no suor, os atraem ainda mais.

Fontes de calor e correntes de ar

A temperatura do corpo também exerce um papel importante. Em dias quentes, os mosquitos ficam muito mais ativos, e o aumento do calor eleva a transpiração, ajudando esses insetos a localizar suas “vítimas”. E, mesmo que correntes de ar possam dispersar odores, elas também ajudam a direcionar os cheiros dos humanos para os mosquitos.

Quem está mais vulnerável?

Alguns grupos de pessoas são mais vulneráveis às picadas. As gestantes, por exemplo, produzem mais CO2 devido ao aumento do metabolismo, tornando-se alvos mais fáceis. Além disso, a genética desempenha um papel. Algumas pessoas têm um “cheiro” menos atrativo, enquanto outras parecem ser verdadeiros ímãs para os mosquitos.

Proteção estratégica

Felizmente, existem várias formas de se proteger contra as picadas de mosquito. Usar repelentes, mosquiteiros e roupas adequadas pode fazer uma grande diferença e reduzir significativamente os riscos.

Uma alternativa muito eficaz é usar velas de citronela, que ajudam a manter esses insetos afastados. Além disso, algumas mudanças na dieta, como incluir alho, podem alterar o odor corporal e oferecer uma proteção extra.

Compreender os fatores que atraem os mosquitos é fundamental para se proteger dessas picadas incômodas. A ciência segue em busca de soluções mais eficazes, principalmente para aqueles que são considerados “ímãs de mosquito”.