Plantas que atraem percevejos para dentro da sua casa

A chegada da primavera traz aquela vontade de cuidar dos jardins, mas também pode trazer um incômodo: os percevejos. Esses insetos se tornam um verdadeiro desafio para quem tem plantas em casa.

Essas pragas têm um carinho especial por algumas espécies de plantas que decoram tanto nossos lares quanto os espaços externos. Por isso, é fundamental saber quais plantas podem ajudá-las a se multiplicar e quais têm o poder de repelir esses visitantes indesejados.

Condições que favorecem a presença de percevejos

Os percevejos adoram ambientes que oferecem as condições ideais para se acomodar. Durante o calor do verão, eles buscam lugares secos e livres de umidade, utilizando qualquer fresta em janelas ou portas para entrar. Um fator que atrai esses insetos são os resíduos orgânicos; restos de alimentos mal descartados criam um banquete perfeito para eles.

Plantas que podem atrair percevejos

Algumas plantas podem ser verdadeiros convites para os percevejos:

Girassol : Essa planta, com sua beleza imponente, é um verdadeiro imã para os percevejos, especialmente em campos onde eles são comuns. O girassol oferece o habitat ideal para a proliferação desses insetos.

: Essa planta, com sua beleza imponente, é um verdadeiro imã para os percevejos, especialmente em campos onde eles são comuns. O girassol oferece o habitat ideal para a proliferação desses insetos. Manjericão : Embora seja ótimo na cozinha e tenha certa eficácia contra alguns insetos, seu poder em relação aos percevejos ainda é uma incógnita.

: Embora seja ótimo na cozinha e tenha certa eficácia contra alguns insetos, seu poder em relação aos percevejos ainda é uma incógnita. Dente-de-leão: Além de dar um charme especial ao jardim, também serve como abrigo para percevejos.

Plantas que repulsam percevejos

Felizmente, há plantas que fazem o oposto e ajudam a manter os percevejos bem longe:

Lavanda : Essa planta não só é linda, mas é altamente eficaz contra diversos insetos.

: Essa planta não só é linda, mas é altamente eficaz contra diversos insetos. Hortelã : Muito usada na culinária, também é uma ótima opção para afastar formigas e outros parasitas.

: Muito usada na culinária, também é uma ótima opção para afastar formigas e outros parasitas. Alecrim: Essa erva é conhecida por suas propriedades repelentes e é uma aliada contra várias pragas.

Medidas para manter uma casa livre de percevejos

Uma boa maneira de evitar a presença dos percevejos é reduzir ou eliminar as plantas que os atraem. Além disso, é essencial manter a casa bem ventilada e vedar acessos, como frestas em portas e janelas.

Criar um ambiente seco e com uma rotina de limpeza adequada também é fundamental para desincentivar a presença desses insetos. E se, mesmo assim, a situação ficar complicada, pode ser hora de chamar profissionais de controle de pragas para dar um jeito nisso.