Pagamento mínimo será reajustado em outubro

Aumento do pagamento mínimo em outubro
A expectativa para os pagamentos de outubro na Argentina está crescendo, especialmente entre aposentados e beneficiários da previdência. Mesmo com o mês de setembro ainda em andamento, muitos já querem saber o que vem por aí.

Recentemente, o governo argentino anunciou um reajuste nas aposentadorias e benefícios pagos pela Administração Nacional de Segurança Social, a famosa ANSES. Esse aumento terá validade a partir de outubro e é de 1,9%, acompanhado pela manutenção de um bônus especial de 70 mil pesos argentinos voltado para os aposentados que possuem uma renda mais baixa.

Valores estimados para outubro

Com esse reajuste de 1,9% e o bônus de 70 mil pesos, os principais benefícios vão ficar assim:

  • Aposentadoria mínima: $326.362,26 + $70.000,00 = $396.362,26
  • Pensão Universal para o Adulto Maior (PUAM): $261.089,91 + $70.000,00 = $331.089,91
  • Pensões Não Contributivas (PNC) por Invalidez e Velhice: $228.902,09 + $70.000,00 = $298.902,09
  • Auxílio Universal por Filho (AUH): $117.505,00 + $70.000,00 = $187.505,00
  • Auxílio Familiar por Filho: $58.758,00 + $70.000,00 = $128.758,00
  • Auxílio por Nascimento: $68.488,00 + $70.000,00 = $138.488,00
  • Auxílio por Casamento: $102.550,00 + $70.000,00 = $172.550,00
  • Complemento Leite: $44.317,00 + $70.000,00 = $114.317,00

Comparativo com setembro

Em setembro, os benefícios também tiveram um reajuste de 1,9%, mas esse foi baseado na inflação de julho. Os valores na época ficaram assim:

  • Aposentadoria mínima: $320.277,17 + bônus de $70.000 → total de $390.277,17.
  • Aposentadoria máxima: $2.155.162,17 (sem direito ao bônus).

Vale lembrar que os valores podem variar de acordo com a situação de cada beneficiário, incluindo possíveis descontos ou retenções.

Para quem precisa de informações específicas sobre o quanto vai receber, o ideal é consultar o site oficial da ANSES ou entrar em contato pelos canais de atendimento disponíveis. Essas medidas visam garantir que todos tenham acesso às informações necessárias, especialmente em tempos de incerteza econômica.

