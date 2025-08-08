Oportunidade desconhecida por muitos é revelada

Se você está pensando em comprar um imóvel, uma boa notícia chegou! A Caixa Econômica Federal vai realizar um leilão incrível que começa no dia 18 de agosto e vai até 2 de setembro. Essa é uma oportunidade e tanto para adquirir uma casa, apartamento ou terreno a preços bem mais abaixo do mercado.

Serão 1.088 imóveis disponíveis em todo o Brasil, com lances iniciais a partir de R$ 11.153,48. O desconto pode chegar a 52%! E o melhor: é possível usar o FGTS para facilitar a compra, o que é uma mão na roda para quem precisa dar aquele empurrãozinho na entrada.

Como Funciona o Leilão

Realizado em parceria com a Fidalgo Leilões, o leilão traz uma variedade enorme de opções. Quer você esteja em busca da sua primeira casa ou pensando em investir, tem imóvel para todos os gostos! São terrenos, casas e apartamentos espalhados por várias regiões do país.

No dia 18 de agosto, o leilão começou com o preço de avaliação dos imóveis. Já no dia 21 do mesmo mês, os lances terão um desconto de 40% e serão disputados 576 imóveis. Dessas opções, há 262 no Sudeste, 122 no Sul, 98 no Nordeste, 85 no Centro-Oeste e apenas 9 no Norte.

Além disso, no dia 2 de setembro, haverá um último lote com descontos que podem atingir 52% para mais 512 imóveis. É um verdadeiro achado!

Exemplos de Imóveis

Para dar uma ideia, um apartamento de 617 m² localizado em São Paulo, no bairro Jardim Gilda Maria, começa com um preço de R$ 131.017,78. Outro imóvel, em Pirituba, custa R$ 168.959,74 por um espaço de 34,1 m².

É essencial ficar atento a todas as instruções disponíveis no site da Fidalgo Leilões. Você vai encontrar informações sobre o estado do imóvel, como financiar, as opções de pagamento e taxas.

Depois, o próximo passo é fazer seu cadastro. Prepare-se para inserir suas informações pessoais e os documentos necessários. E não esqueça de ficar de olho nos prazos: essa pode ser a chance de conquistar a casa dos seus sonhos!