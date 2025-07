OMS alerta sobre nova variante de COVID-19

A cidade do Rio de Janeiro está em alerta desde a semana passada por causa da nova variante do coronavírus, chamada XFG. Essa variante foi identificada em 46 casos entre os dias 1º e 8 de julho, representando 62% dos genomas analisados nesse período. Essa informação vem do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), que, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, está monitorando a situação de perto.

Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) também está de olho na disseminação dessa variante no mundo todo.

Aumento da vigilância e monitoramento

A variante XFG, que surgiu no Sudeste Asiático, se espalhou rapidamente para diversos países e já foi detectada em outros estados brasileiros, como São Paulo, Ceará e Santa Catarina. Para conter essa propagação, a Secretaria Municipal de Saúde está intensificando a coleta de amostras e os testes rápidos.

Nas unidades básicas de saúde (UBSs), 74 amostras analisadas mostraram que a variante XFG está, de fato, em alta. O objetivo é identificar rapidamente como a variante está se espalhando para que medidas efetivas possam ser adotadas.

O sequenciamento genético é fundamental nesse processo. Com ele, é possível entender melhor o comportamento da variante, suas mutações e resistências. As instituições de saúde estão colaborando para coordenar uma resposta eficiente às mudanças que podem surgir no panorama epidemiológico.

Importância da vacinação

Mesmo com as mutações da variante XFG, as vacinas disponíveis ainda oferecem boa proteção contra formas graves da Covid-19. A vacinação é essencial, principalmente para os grupos prioritários, e as autoridades estão tentando aumentar a cobertura vacinal.

A comunicação com a população está sendo ampliada para garantir que todos sigam as recomendações de saúde. Usar máscara e manter a higiene das mãos continuam sendo práticas muito importantes para evitar a disseminação do vírus.

Perspectivas sobre a vigilância genômica

A presença da variante XFG no Rio reforça a necessidade de vigilância constante e de se adaptar às novas características do vírus. As estratégias de vigilância genômica estão sendo ampliadas, principalmente considerando a evolução do cenário epidemiológico.

Até agora, não há evidências de aumento significativo em casos graves ou internações relacionados à variante XFG. Manter a capacidade de resposta do sistema de saúde e seguir as práticas preventivas são essenciais para gerenciar essa situação.

As medidas já em vigor têm como objetivo minimizar o impacto da variante na saúde da população, assegurando a segurança e a estabilidade do sistema de saúde.