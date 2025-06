O que evitar colocar na Airfryer para segurança e sabor

O uso das airfryers explodiu em popularidade nas cozinhas do Brasil. Elas prometem refeições mais saudáveis, sem aquela quantidade absurda de óleo. Mas, como tudo na vida, é preciso ter cuidado. Muitas vezes, alguns erros podem transformar essa praticidade em uma grande dor de cabeça.

É comum ouvir relatos de problemas causados por práticas inadequadas. Desde colocar carvão até cozinhar latas, essas tentativas podem ser mais perigosas do que parecem. Vamos entender melhor por que essas práticas não são apropriadas e como podemos evitar riscos.

Riscos de usar carvão na airfryer

A ideia de usar carvão na airfryer pode parecer interessante para quem busca um sabor defumado. No entanto, essa prática é bastante arriscada. Quando aquecido, o carvão pode provocar incêndios, já que sua temperatura pode alcançar níveis perigosos dentro do eletrodoméstico.

Além do risco de incêndio, o carvão libera substâncias tóxicas que podem comprometer a qualidade da comida. É importante frisar que as airfryers foram projetadas para cozinhar de uma maneira segura e saudável, e qualquer modificação no uso pode desestabilizar seu funcionamento e até mesmo anular a garantia.

Explosões ao cozinhar latas

Cozinhar latas, como as de leite condensado, na airfryer pode ser uma ideia tentadora, mas é perigoso. Essas latas são pressurizadas e, ao aquecer, acumulam pressão interna. Isso pode resultar em explosões, danificando o aparelho e, claro, gerando riscos para quem estiver por perto.

Além de danificar o aparelho, essas explosões podem causar ferimentos sérios. Portanto, é fundamental evitar cozinhar qualquer produto enlatado na airfryer para manter a segurança.

Líquidos

Adicionar líquidos, como sopas ou água, na airfryer não é uma boa ideia. Esse aparelho não possui um sistema para lidar com umidade e a presença excessiva de líquidos pode acelerar a corrosão das partes internas. A resistência, que é crucial para o funcionamento, corre o risco de falhar, podendo causar danos irreversíveis e até anular a garantia do produto.

A importância da segurança no uso

Prevenir acidentes com airfryers é possível ao seguir as instruções dos fabricantes com atenção. Ignorar essas orientações pode levar a problemas como desgaste precoce do aparelho e até riscos à integridade física. É essencial entender os limites e as funcionalidades do aparelho, evitando improvisações que podem trazer complicações.

Cozinhar deve ser prazeroso e seguro. Fique atento às dicas e manuais para aproveitar ao máximo sua airfryer, garantindo sabor e saúde na sua mesa.