Nubank apresenta novo benefício para clientes cadastrados

O Nubank está trazendo uma novidade que promete revolucionar a forma como seus clientes fazem transações bancárias. Agora, é possível realizar pagamentos pelo Pix diretamente no WhatsApp. Essa funcionalidade não só traz praticidade, mas também utiliza inteligência artificial para lidar com textos, imagens e áudios.

A ideia é simples: facilitar as operações financeiras de modo que nunca viu antes. A promessa é de que, ao usar o Pix pelo WhatsApp, a agilidade nas transferências pode ser aumentada em até 60% em comparação a outros métodos.

Novidade Simplificada

Com essa nova ferramenta, o Nubank permite que você indique o que deseja através de uma gravação de áudio ou por mensagens. Isso é um grande passo em termos de praticidade. Para garantir a segurança das transações, cada operação precisa de uma autenticação, garantindo que apenas o titular consiga realizá-la. Você pode ativar essa função diretamente no aplicativo do Nubank, na seção do Pix, ou ainda mandar uma mensagem para o número (11) 5039-3944.

A inteligência artificial entra em cena para tornar tudo ainda mais eficiente. As transações têm limites: você pode transferir até R$ 800 por transferência e até R$ 2.400 por dia, adaptando-se conforme seu perfil. A segurança é reforçada com um PIN de quatro dígitos, fazendo com que a confirmação só ocorra com esse código.

Para evitar fraudes, o Nubank tem um sistema inteligente que bloqueia qualquer transação que pareça suspeita. Essa é uma das características que mais diferencia o banco. Com a ajuda da inteligência artificial, ele verifica não apenas o valor, mas também a identidade da pessoa que deve receber o dinheiro, poupando você da tarefa de conferir manualmente cada detalhe.

No ano passado, o Nubank já havia realizado testes com cerca de 2 milhões de operações e está ampliando a oferta. Em breve, também será possível fazer parcelamentos via Pix usando o cartão de crédito. O objetivo é sempre ter uma inteligência ainda mais facilitadora, sempre pensando na satisfação dos clientes.

