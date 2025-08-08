Novo valor para tirar CNH com as regras do governo

Um novo projeto do Ministério dos Transportes promete facilitar a vida de quem quer obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ideia é abrir as portas para que mais pessoas consigam tirar a CNH, tornando o processo mais acessível. Para isso, a proposta principal é eliminar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, que são responsáveis por grande parte dos gastos.

Hoje em dia, o custo para tirar a CNH pode variar bastante, entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Isso inclui taxas do Detran, exames médicos e psicológicos, além das aulas práticas e teóricas. Com a nova medida, esse valor pode cair até 80%, reduzindo-o a algo entre R$ 750 e R$ 1 mil. Importante lembrar que essa mudança vai valer apenas para as categorias A e B, que são para motocicletas e veículos de passeio.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, acredita que essa decisão é um passo positivo para o país. Com menos custos, quem está em busca do primeiro emprego vai poder contar com a CNH como um diferencial na hora de se qualificar para novas oportunidades.

Como será o novo processo para obter a CNH?

Embora o fim da obrigatoriedade das autoescolas seja a principal mudança, elas ainda vão continuar oferecendo aulas, e a decisão de contratá-las será do candidato. Para se preparar para a parte teórica, teremos algumas opções: os Centros de Formação de Condutores (CFCs), cursos à distância de empresas autorizadas, ou até a plataforma digital da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Quando se trata da parte prática, o novo modelo elimina a obrigatoriedade das pelo menos 20 horas de aula, permitindo que cada um escolha como se preparar para a prova no Detran. Apenas para ficar claro, todo o aprendizado deve ser feito com instrutores que estejam devidamente credenciados pelos Detrans. Para isso, os profissionais autônomos precisarão se formar em cursos online que a Senatran oferece.

Essa mudança pode trazer uma nova perspectiva para quem sonha em dirigir e ter a CNH mais em conta!