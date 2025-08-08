Notícias

Novo valor para tirar CNH com as regras do governo

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 11 minutos atrás
1 minuto de leitura
Veja quanto vai custar tirar CNH com as novas regras do governo
Veja quanto vai custar tirar CNH com as novas regras do governo

Um novo projeto do Ministério dos Transportes promete facilitar a vida de quem quer obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A ideia é abrir as portas para que mais pessoas consigam tirar a CNH, tornando o processo mais acessível. Para isso, a proposta principal é eliminar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, que são responsáveis por grande parte dos gastos.

Hoje em dia, o custo para tirar a CNH pode variar bastante, entre R$ 3 mil e R$ 4 mil. Isso inclui taxas do Detran, exames médicos e psicológicos, além das aulas práticas e teóricas. Com a nova medida, esse valor pode cair até 80%, reduzindo-o a algo entre R$ 750 e R$ 1 mil. Importante lembrar que essa mudança vai valer apenas para as categorias A e B, que são para motocicletas e veículos de passeio.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, acredita que essa decisão é um passo positivo para o país. Com menos custos, quem está em busca do primeiro emprego vai poder contar com a CNH como um diferencial na hora de se qualificar para novas oportunidades.

Como será o novo processo para obter a CNH?

Embora o fim da obrigatoriedade das autoescolas seja a principal mudança, elas ainda vão continuar oferecendo aulas, e a decisão de contratá-las será do candidato. Para se preparar para a parte teórica, teremos algumas opções: os Centros de Formação de Condutores (CFCs), cursos à distância de empresas autorizadas, ou até a plataforma digital da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

Quando se trata da parte prática, o novo modelo elimina a obrigatoriedade das pelo menos 20 horas de aula, permitindo que cada um escolha como se preparar para a prova no Detran. Apenas para ficar claro, todo o aprendizado deve ser feito com instrutores que estejam devidamente credenciados pelos Detrans. Para isso, os profissionais autônomos precisarão se formar em cursos online que a Senatran oferece.

Essa mudança pode trazer uma nova perspectiva para quem sonha em dirigir e ter a CNH mais em conta!

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 11 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!

8 técnicas científicas para aprender e melhorar em provas

6 minutos atrás
O tipo de café que ajuda sua saúde e pouca gente conhece

Café pouco conhecido que traz benefícios à saúde

41 minutos atrás
Descubra Visconde de Mauá, refúgio na Serra da Mantiqueira com cachoeiras, trilhas e gastronomia em meio à Mata Atlântica preservada.

Cidade encantada entre Rio e São Paulo que você deve conhecer

42 minutos atrás
https://www.wsj.com/lifestyle/monkeys-thieves-bali-temple-0b63a432

Macacos formam gangue de roubo de iPhones e pedem comida

59 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo