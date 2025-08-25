Notícias

Novas regras de férias surpreendem trabalhadores brasileiros

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 9 minutos atrás
1 minuto de leitura
novas exigências para férias entram em vigor e pegam trabalhadores de surpresa
novas exigências para férias entram em vigor e pegam trabalhadores de surpresa

Os trabalhadores têm direitos garantidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e isso inclui o direito a férias. Com as reformulações que aconteceram em julho deste ano, algumas mudanças importantes foram feitas. Agora, além de assegurarem os 30 dias de férias, as empresas que não cumprirem essa obrigação poderão enfrentar multas automáticas.

Por isso, é fundamental que os empregadores se organizem para liberar os dias de descanso com antecedência. Isso não só traz mais segurança para o trabalhador, mas também evita surpresas desagradáveis que poderiam impedir o merecido descanso. Vale lembrar que essa nova abordagem ajuda a evitar que conflitos precisem ser resolvidos na justiça.

Sobre as multas, estas serão aplicadas automaticamente caso o empregador não conceda as férias no prazo combinado. O processo anterior, que exigia uma ação judicial para resolver essas situações, agora foi simplificado e pode ser tratado administrativamente. Isso significa que as empresas precisarão se adaptar e agir rápido para evitar qualquer penalização.

Ainda há a possibilidade de dividir as férias em três períodos: 14 dias na primeira parte e 5 dias em cada uma das duas partes restantes. Essa divisão foi pensada para acomodar melhor as necessidades dos trabalhadores, sem prejudicá-los.

É importante que este momento de descanso seja respeitado e não vire motivo de estresse. A comunicação sobre as férias pode ser feita de várias formas: por carta, e-mail ou até mesmo mensagem de texto. O fundamental é que as férias se encaixem no que foi determinado e, caso haja qualquer desvio, o trabalhador deve procurar o setor responsável da empresa. Assim, fica mais fácil garantir que seus direitos sejam respeitados.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 9 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Descubra a Ilha Nula, uma ilha fictícia no ponto zero da Terra, na coordenada 0,0 da Terra, situada no Golfo da Guiné, e entenda por que virou solução técnica e curiosidade global.

Ilha Nula: o destino inexistente que atrai visitantes do mundo

48 minutos atrás
Bilionários constroem bunkers de luxo para sobreviver ao fim do mundo

Bilionários investem em bunkers de luxo para proteção futura

1 hora atrás

Roberto Carlos e os impasses do coração

1 hora atrás
Feriado de 2025 pode virar mini-férias de quatro dias; veja como aproveitar

Feriado de 2025 pode resultar em mini-férias de quatro dias

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo