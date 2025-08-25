Notícias

Nova regra do auxílio gás surpreende: veja quanto será o valor

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Nova regra do Auxílio Gás pega todos de surpresa: descubra quanto você vai receber
Nova regra do Auxílio Gás pega todos de surpresa: descubra quanto você vai receber

Com as novas reformulações, o Auxílio Gás pode passar por mudanças bastante significativas. O objetivo é ajudar aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social. A ideia é garantir que o benefício chegue a quem mais precisa, sem desvios que possam comprometer a sua eficácia.

Os detalhes sobre o quanto cada pessoa vai receber ainda estão sendo definidos. O novo valor do Auxílio Gás será baseado em dados estaduais e também levará em conta o custo do gás em cada região. Isso deve tornar o benefício mais alinhado com a realidade do mercado.

Mudanças nos Critérios

O novo modelo do Auxílio Gás vai ser apresentado pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério de Minas e Energia (MME). Eles vão usar informações do mercado para definir um preço referência. Uma novidade será a introdução de um voucher para o pagamento do benefício.

Com essa implementação, o Auxílio Gás não será mais enviado diretamente para a conta do beneficiário. Ao adquirir um botijão de gás, o consumidor poderá usar um cartão digital ou um código específico, evitando a necessidade de completar o preço com dinheiro. Essa mudança é uma tentativa de melhorar a experiência e facilitar o acesso.

Atualmente, o valor do gás pode ultrapassar os R$ 140, um preço que pode ser inviável para muitas famílias. Algumas pessoas acabam optando por alternativas menos seguras, como carvão ou lenha, o que pode trazer riscos à saúde e segurança.

Até setembro deste ano, o Auxílio Gás ainda será disponibilizado em dinheiro, através da Caixa Econômica Federal. As pessoas poderão usar esse valor como desejarem. Contudo, com as novas propostas, o benefício deve ser distribuído através do voucher. O valor exato do novo benefício ainda não foi divulgado.

Essas alterações estão sendo tratadas com urgência, visando uma implementação que seja mais eficiente e inclusiva. O ideal é que o Auxílio Gás continue a apoiar as famílias até que encontrem estabilidade econômica.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

novas exigências para férias entram em vigor e pegam trabalhadores de surpresa

Novas regras de férias surpreendem trabalhadores brasileiros

15 minutos atrás
Descubra a Ilha Nula, uma ilha fictícia no ponto zero da Terra, na coordenada 0,0 da Terra, situada no Golfo da Guiné, e entenda por que virou solução técnica e curiosidade global.

Ilha Nula: o destino inexistente que atrai visitantes do mundo

54 minutos atrás
Bilionários constroem bunkers de luxo para sobreviver ao fim do mundo

Bilionários investem em bunkers de luxo para proteção futura

1 hora atrás

Roberto Carlos e os impasses do coração

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo