Método de prevenção do HIV é aprovado pela OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) trouxe uma novidade empolgante no combate ao HIV: a recomendação do lenacapavir, um antirretroviral que deve ser aplicado apenas duas vezes por ano. Isso pode ser uma ótima alternativa, especialmente para mulheres que sentem que os métodos tradicionais não são tão eficazes.

Os resultados em estudos realizados na África do Sul e Uganda foram impressionantes, com o medicamento mostrando 100% de eficácia entre mais de 2 mil participantes. É um avanço e tanto na luta contra o HIV.

Ação preventiva

Essa nova estratégia de prevenção foi apresentada em uma conferência internacional na Alemanha e também publicada no New England Journal of Medicine. O lenacapavir, que já é comercializado nos Estados Unidos sob o nome de Sunlenca, se destacou quando comparado aos medicamentos orais.

No Brasil, o lenacapavir ainda está em processo de apreciação pela Anvisa. Os passos para o registro estão em andamento, e a expectativa é de que o custo anual de tratamento fique em torno de US$ 40 mil por pessoa. É importante lembrar que a infecção pelo HIV compromete severamente o sistema imunológico, atacando células de defesa e deixando o corpo vulnerável.

A transmissão do vírus ocorre principalmente através de relações sexuais desprotegidas, uso compartilhado de seringas ou de mães para filhos durante o parto. Para ajudar a prevenir a disseminação do HIV, a prevenção combinada é realmente o caminho mais eficiente. Isso inclui métodos como a PrEP (profilaxia pré-exposição) e a PEP (profilaxia pós-exposição) em caso de contato recente.

Os testes rápidos e inovações como o lenacapavir ampliam as opções de controle do HIV. A aprovação da OMS representa um passo importante para melhorar a prevenção, especialmente para mulheres que enfrentam desafios com métodos orais tradicionais.

Além disso, o lenacapavir surge como uma esperança real para impedir a propagação do HIV. Se tornar acessível a todos que precisam pode acelerar o esforço global para erradicar a AIDS. O comprometimento de empresas e governos em garantir a disponibilidade desse tratamento é fundamental para que todos tenham acesso.