NASA localiza área no espaço onde alienígenas podem escutar

Tudo que envolve o espaço e a possibilidade de vida extraterrestre desperta a curiosidade de muita gente. Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Penn State, em colaboração com o laboratório da NASA de Propulsão a Jato, fez uma análise bem interessante sobre o nosso Sistema Solar.

O estudo foi publicado na revista The Astrophysical Journal Letters e traz à tona a ideia de que há sinais que podem ser detectados fora da Terra.

O destaque que ultrapassa o planeta

Os pesquisadores utilizaram dados da Rede do Espaço Profundo (DSN), que pertence à NASA. Essa rede possui uma configuração especial que possibilita comunicações através de rádio. Com tecnologias avançadas, essa estrutura funciona como um retransmissor, permitindo que naves espaciais e outros dispositivos recebam informações.

O objetivo do estudo era estabelecer uma conexão em uma determinada área do espaço, onde estão localizados telescópios e espaçonaves. Essa comunicação só foi viável porque uma fonte com potência baixa está orbitando a Terra. Algo mais distante simplesmente não conseguiria captar essas transmissões.

Joseph Lazio, um dos cientistas envolvidos, comentou: “Ele envia alguns dos sinais de rádio mais fortes e persistentes da humanidade para o espaço, e os registros públicos dessas transmissões permitiram que nossa equipe estabelecesse os padrões temporais e espaciais dessas emissões nos últimos 20 anos”.

Os pesquisadores também perceberam que, entre os sinais transmitidos, alguns vêm de Marte. Isso significa que esses sinais não só alcançam o nosso planeta, mas também se espalham pelo cosmos. O que realmente chama a atenção é a possibilidade de que seres extraterrestres possam captar essas transmissões.

De acordo com as estimativas, se esses seres alienígenas conseguissem observar tanto Marte quanto a Terra, haveria uma chance de pelo menos 77% de estarem cientes das transmissões. Além disso, o estudo indicou que 12% dos potenciais extraterrestres que poderiam estar atentos a essas transmissões são parte do nosso Sistema Solar. É realmente fascinante pensar que o universo pode estar mais conectado do que imaginamos.