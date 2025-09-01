Notícias

NASA localiza área no espaço onde alienígenas podem escutar

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
NASA identifica o ponto no espaço onde alienígenas podem nos ouvir e é surpreendente
NASA identifica o ponto no espaço onde alienígenas podem nos ouvir e é surpreendente

Tudo que envolve o espaço e a possibilidade de vida extraterrestre desperta a curiosidade de muita gente. Recentemente, um grupo de pesquisadores da Universidade de Penn State, em colaboração com o laboratório da NASA de Propulsão a Jato, fez uma análise bem interessante sobre o nosso Sistema Solar.

O estudo foi publicado na revista The Astrophysical Journal Letters e traz à tona a ideia de que há sinais que podem ser detectados fora da Terra.

O destaque que ultrapassa o planeta

Os pesquisadores utilizaram dados da Rede do Espaço Profundo (DSN), que pertence à NASA. Essa rede possui uma configuração especial que possibilita comunicações através de rádio. Com tecnologias avançadas, essa estrutura funciona como um retransmissor, permitindo que naves espaciais e outros dispositivos recebam informações.

O objetivo do estudo era estabelecer uma conexão em uma determinada área do espaço, onde estão localizados telescópios e espaçonaves. Essa comunicação só foi viável porque uma fonte com potência baixa está orbitando a Terra. Algo mais distante simplesmente não conseguiria captar essas transmissões.

Joseph Lazio, um dos cientistas envolvidos, comentou: “Ele envia alguns dos sinais de rádio mais fortes e persistentes da humanidade para o espaço, e os registros públicos dessas transmissões permitiram que nossa equipe estabelecesse os padrões temporais e espaciais dessas emissões nos últimos 20 anos”.

Os pesquisadores também perceberam que, entre os sinais transmitidos, alguns vêm de Marte. Isso significa que esses sinais não só alcançam o nosso planeta, mas também se espalham pelo cosmos. O que realmente chama a atenção é a possibilidade de que seres extraterrestres possam captar essas transmissões.

De acordo com as estimativas, se esses seres alienígenas conseguissem observar tanto Marte quanto a Terra, haveria uma chance de pelo menos 77% de estarem cientes das transmissões. Além disso, o estudo indicou que 12% dos potenciais extraterrestres que poderiam estar atentos a essas transmissões são parte do nosso Sistema Solar. É realmente fascinante pensar que o universo pode estar mais conectado do que imaginamos.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Governo lança programa que vai distribuir 58 milhões para mudar a vida dos brasileiros

Governo lança programa de R$ 58 milhões para ajudar brasileiros

24 minutos atrás
novos limites de velocidade nas rodovias brasileiras entram em vigor

Novos limites de velocidade nas rodovias brasileiras começam a valer

54 minutos atrás
esse é a melhor maneira de armazenar morangos e evitar que estraguem

como armazenar morangos para evitar o desperdício

1 hora atrás
Idosa que trabalhou em casa de família desde os 4 anos, em estado brasileiro, é reconhecida pela Justiça como herdeira dos patrões

Idosa reconhecida como herdeira de família após anos de trabalho

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo