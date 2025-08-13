Uber lança selo de verificação para usuários; saiba como obter

A Uber está trazendo uma novidade bem interessante para os usuários no Brasil. Agora, o app vai implementar um sistema de verificação com um selo que promete aumentar a confiança tanto de motoristas quanto de passageiros. Dessa forma, você poderá saber que está viajando com alguém que passou por uma checagem segura.

Quando você abrir o aplicativo, o selo aparecerá no perfil do motorista, permitindo que você decida se quer aceitar a corrida. Essa iniciativa, além de ser um reforço à credibilidade do serviço, também ajuda a otimizar o tempo de espera, já que motoristas e passageiros saberão melhor com quem estão lidando.

Passo a passo para ativar

Para ativar essa verificação, o processo é simples. Ao se cadastrar no app, você deve inserir seu nome e número de telefone. Em alguns casos, pode ser que peçam também uma cópia do documento de identidade e uma selfie para confirmar a identidade. Tudo isso serve para garantir que quem está no comando do volante é realmente quem diz ser.

Começar a verificação é fácil. Basta abrir o aplicativo da Uber no seu celular, ir até “Configurações” e clicar em “Perfil”. Ali, você encontrará a opção “Começar a verificação”. Seguindo essas etapas, você já estará a caminho de garantir mais segurança nas suas viagens.

A Uber também prioriza a proteção dos dados dos usuários. Isso significa que todas as informações serão criptografadas, respeitando o Aviso de Privacidade. Essa nova abordagem visa evitar que pessoas mal-intencionadas criem perfis falsos, proporcionando uma experiência mais tranquila para todos.

Antes do selo de verificação, a empresa já contava com outro método de segurança, que envolvia o uso de cartões de crédito e CPF para quem pagava as corridas em dinheiro. Além disso, eles utilizavam tecnologias de machine learning para monitorar e prevenir viagens arriscadas.

No Brasil, as corridas por aplicativo são cada vez mais populares pela praticidade que oferecem. Com essa mudança, a Uber busca garantir ainda mais segurança, para que tanto motoristas quanto passageiros possam ter uma experiência de viagem mais confiável e agradável.