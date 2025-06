Mudanças no Google podem impactar usuários no Brasil

Reconhecido como um dos maiores influenciadores do Brasil, o Google é o mecanismo de busca mais usado no país, conquistando a preferência de mais de 80% dos usuários. Porém, uma questão importante pode impactar diretamente sua atuação. As discussões sobre mudanças no Marco Civil da Internet que estão sendo analisadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) podem trazer grandes alterações.

Com um cenário em que as regras da internet podem ficar mais rígidas, o Google está preocupado. Essa nova abordagem exigiria que a empresa ajustasse não apenas seu funcionamento, mas toda a sua estrutura. Algumas das possíveis mudanças incluem:

Limitação de recursos em plataformas como YouTube e Blogger;

Interrupção de funcionalidades para a moderação instantânea de conteúdo;

Possível corte em investimentos em inovação e aceleração digital.

Se essas adaptações forem necessárias, tanto os usuários quanto os criadores de conteúdo podem sentir o impacto, especialmente aqueles que dependem dessas plataformas para se expressar e se conectar.

Google e suas considerações sobre o Marco Civil da Internet

Apesar dessas preocupações, a empresa não está contra as atualizações no Marco Civil. Em um pronunciamento recente, Fábio Coelho, o presidente do Google Brasil, deixou claro o compromisso da companhia em construir uma internet que seja democrática e segura.

O Google ressalta, no entanto, que a remoção de conteúdos deve acontecer somente em casos excepcionais. Eles defendem ações direcionadas a situações graves, como a exploração infantil, terrorismo e crimes sérios. Para além dessas situações, a aposta do Google é que a exclusão de conteúdos só ocorra com a devida ordem judicial, garantindo assim mais segurança jurídica.

Quando podemos esperar as mudanças?

Na quinta-feira, dia 26, os ministros do STF se reuniram novamente para tentar um consenso sobre as propostas discutidas. Na votação anterior, a maioria da Corte já havia considerado o artigo 19 como inconstitucional. Por conta disso, as novas regras ainda não estão em vigor, e não há uma data definida para que o Google inicie as suas eventuais mudanças.

Todo esse cenário leva a uma reflexão sobre o futuro da internet no Brasil e como ele pode afetar cada um de nós.