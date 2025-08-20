Notícias

Mudanças nas regras do débito automático podem te impactar

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 38 minutos atrás
1 minuto de leitura
alterações nas regras do débito automático podem afetar você
alterações nas regras do débito automático podem afetar você

Impactando a vida dos brasileiros, uma recente mudança sugerida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) está em andamento no Banco Central. Essa proposta se relaciona ao uso do débito automático e busca inserir uma nova forma de confirmar transferências bancárias feitas pelos usuários.

Desde 2021, alguns tipos de débitos estavam sendo realizados sem que as pessoas precisassem dar uma autorização explícita. Essa prática estava ligada a um "passe livre" do Banco Central, e muitas vezes os clientes nem percebiam que estavam tendo esses valores descontados.

O que muda

Agora, segundo a Febraban, as instituições financeiras não podem mais confirmar débitos sem a autorização do usuário. Isso quer dizer que, se um cliente não tem conhecimento de um pagamento, o banco pode ser responsabilizado. Esse tipo de situação já gerou várias queixas. Um levantamento do Escavador mostrou que, só entre aposentados, as reclamações por não autorização de débitos aumentaram de 1.400 em 2020 para 32 mil em 2024. Com isso, a Febraban está exigindo que haja uma confirmação clara e consciente por parte dos usuários.

A entidade também ressalta a importância de abordar essa questão para prevenir más condutas. Qualquer irregularidade com esses débitos deverá ser investigada. A Febraban já enviou um e-mail às instituições financeiras pedindo que adotem medidas para implementar essas novas regras, mesmo na ausência de mudanças diretas do Banco Central.

Embora o Banco Central não tenha proibido as instituições financeiras de agir, as orientações já foram dadas. Os bancos estão cientes da necessidade de análises constantes sobre o sistema para garantir que as soluções propostas atendam às necessidades dos clientes.

As instituições já estão trabalhando em novas estratégias para aprimorar o atendimento e fortalecer a confiança dos consumidores. O compromisso com o bem-estar dos clientes é um dos pontos centrais nessa evolução.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 38 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Ideias do que levar quando visitar amigos para jantar

O que levar ao jantar na casa de amigos

8 minutos atrás
Família chinesa recusou indenização de R$ 1,2 milhão, ficou isolada no meio de rodovia e abandonou a casa apelidada de Olho de Jinxi.

Família rejeita R$ 1,2 milhão e fica isolada em rodovia

28 minutos atrás
Essa dieta baixa triglicerídeos e mantém o coração saudável

Dieta reduz triglicerídeos e promove saúde do coração

1 hora atrás
COVID-19 pode deixar sequelas no cérebro por muito tempo, diz estudo

Estudo indica sequelas prolongadas da COVID-19 no cérebro

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo