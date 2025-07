Moradores de cinco cidades podem retirar até R$ 6.220 do FGTS

Para a galera do Rio Grande do Sul, uma boa notícia: é possível retirar o dinheiro do FGTS devido aos problemas causados pelas chuvas intensas em algumas áreas. Com isso, a Caixa Econômica Federal está disponibilizando até R$ 6.220 para quem se enquadra nos requisitos.

Essa iniciativa visa ajudar aqueles que estão passando por dificuldades após as enchentes. O objetivo é oferecer um suporte financeiro para minimizar os impactos desses desastres.

Quem pode receber?

O saque começou no dia 26 de julho e é voltado para moradores de determinados municípios, como São José do Herval, Rio Pardo, Vila Nova do Sul, Triunfo e Veranópolis. A Defesa Civil identificou as áreas afetadas, permitindo que os moradores possam acessar o benefício.

Os interessados têm até o dia 23 de outubro para fazer a solicitação do saque, e a boa notícia é que não é preciso ir até uma agência. A solicitação pode ser feita pelo aplicativo da Caixa, o que torna tudo bem mais prático. O valor que pode ser retirado depende do saldo na conta do FGTS do beneficiário.

Para se habilitar ao saque, a pessoa precisa comprovar que a sua residência foi afetada pelas chuvas. Isso inclui não ter realizado nenhum saque relacionado a calamidades nos últimos doze meses. Os documentos necessários são: RG e um comprovante de residência. É importante que a identidade seja apresentada em ambos os lados, e quem preferir pode usar passaporte ou CNH.

Outro ponto essencial é que o morador deverá tirar uma foto segurando o RG. Também são aceitos comprovantes como contas de telefone, internet, gás e água. Para facilitar ainda mais, uma declaração fornecida pela prefeitura pode ser usada como parte da documentação. Se tudo estiver em ordem, o valor solicitado será depositado na conta indicada.

Esses momentos complicados exigem um apoio especial. Portanto, é fundamental que os moradores busquem informações em canais oficiais para ficar por dentro das datas e prazos relacionados ao saque do FGTS.