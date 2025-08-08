Modelos de carro mais econômicos para manter no Brasil hoje

Comprar um carro é um passo importante, e a escolha certa pode fazer toda a diferença, tanto no seu bolso quanto na sua rotina. Nos dias de hoje, com muitos modelos passando da casa dos R$ 100.000,00, é essencial procurar opções que tragam um bom equilíbrio entre custo e benefício. Afinal, além do preço de compra, ainda tem o seguro, as revisões e, claro, a depreciação.

Felizmente, nem tudo está tão caro assim. Alguns modelos de carros têm preços mais acessíveis, fazendo com que muitas pessoas possam se programar para a compra sem comprometer tanto o orçamento. Vamos olhar de perto algumas dessas opções que podem facilitar a vida dos compradores.

As opções ideais

Um dos destaques é o Citroën C3 Live Pack, que é o terceiro carro mais barato do mercado. O que realmente chama a atenção nesse carro é seu baixo índice de depreciação. Isso significa que, ao longo do tempo, ele mantém seu valor no mercado, com uma perda de apenas 4%. Isso é uma ótima notícia para quem pensa em revender o carro mais adiante.

Outro carro a considerar é o Honda City Hatch Touring, que tem um gasto mensal em torno de 12,3%. É uma opção interessante, especialmente se você busca conforto e economia a longo prazo. Já o Polo Track e o Fiat Mobi têm suas próprias características. O Polo, embora tenha um bom seguro e depreciação, pode ficar mais caro nas revisões, que custam em média R$ 712,00. Em contrapartida, o Mobi é uma escolha de custo-benefício, mas sua depreciação pode chegar a 17,4%.

Por último, temos o Onix. Seu preço de compra gira em torno de R$ 102.990. Apesar disso, é bom notar que o Onix se destaca nas questões de seguro e revisões anuais, o que pode ajudar a suavizar os custos ao longo do tempo.

Na hora de decidir, é importante ter em mente que um carro não se resume apenas à aparência ou à marca. Você deve considerar se ele cabe na sua garagem, para evitar problemas de espaço que podem causar danos. Um planejamento cuidadoso é sempre a melhor receita para garantir que a escolha atenda suas necessidades diárias.

Se você se preparar com antecedência, poderá optar por um carro que trará mais benefícios e menos preocupações. Dessa forma, além de cuidar das obrigações legais, como o pagamento de impostos, será possível aproveitar melhor a experiência de ter um veículo que realmente faça sentido no seu dia a dia.