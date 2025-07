melhores opções para se aquecer em noites frias

Com o frio intenso, nada como um bom empilhado de cobertas para aquecer as noites. Mas sabia que a escolha certa faz toda a diferença? Vamos explorar isso!

Os edredons, por exemplo, são quentinhos por causa da sua estrutura interna. Eles costumam ter um material chamado tecido não tecido (TNT), que ajuda a isolar melhor o calor. Mas, além do tipo de tecido, fatores como peso e densidade também influenciam bastante no nível de aquecimento que você vai sentir no inverno.

Qual é o ideal

Cobertores felpudos de puro acrílico podem ser mais quentes que alguns edredons, mas tudo depende da composição de cada um. Uma boa opção é o coberdrom, que combina o melhor de edredons e cobertores. Ele tem pelos internos que proporcionam conforto e uma camada de TNT que mantém a temperatura.

Um desafio pode ser a variedade de nomes que você vai encontrar nas lojas. Isso pode dificultar a busca pelo produto ideal para se aquecer. Mas, além de escolher o cobertor certo, a maneira como você arma sua cama também ajuda a conservar o calor. Colocar o cobertor por baixo do lençol de elástico cria uma base quentinha.

Depois, é só adicionar um lençol e, por fim, mais um cobertor ou edredom. Para completar, utilizar pijamas de flanela ou microfibra e meias quentinhas são ótimas formas de se proteger do frio durante a noite. Ao selecionar esses itens, vale lembrar que o ideal vai além de apenas aparência ou maciez.

Tecidos como a lã são excelentes contra o frio, enquanto o poliéster tem um bom desempenho e um ótimo custo-benefício. A gramatura — que é o peso por metro quadrado — também é um dos fatores mais importantes quando falamos de aquecimento, especialmente em edredons. Em geral, quanto mais pesado e denso, mais eficiente ele será na hora de aquecer.

Levando tudo isso em conta, seja a escolha dos materiais ou cuidados simples, você consegue criar um cantinho aconchegante e quentinho. Com a combinação certa, até a noite mais fria pode se transformar em uma experiência confortável e tranquila para descansar.