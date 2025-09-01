INSS pode suspender pagamento; veja como garantir seu benefício

A Prova de Vida, feita pelo INSS, é uma etapa essencial para aposentados e pensionistas. Essa verificação garante que os pagamentos continuem em dia e ajuda a evitar fraudes. Portanto, é uma questão que merece atenção redobrada de todos.

A finalidade da Prova de Vida é simples: confirmar que a pessoa está viva e apta a receber os benefícios. Este procedimento é realizado uma vez por ano, e quem não realizar pode ter os valores suspensos. Imagine só a confusão que pode dar se alguma pessoa mal-intencionada tentar receber em nome de alguém que já faleceu. É tudo para proteger o dinheiro e a segurança de quem realmente precisa.

Levando em conta que o valor recebido do INSS costuma ser um suporte importante no orçamento mensal, garantir que está tudo regularizado é fundamental. No Brasil, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas estão nessa obrigação, segundo dados do INSS. Mas não se preocupe: cerca de 90% já estão com a situação em dia!

Como verificar sua situação

Para saber se você está em dia com a Prova de Vida, o caminho é bem simples. Acesse o site do INSS ou use o aplicativo Meu INSS — é tudo online! Basta fazer login com seu CPF e senha. Na área de “Prova de Vida”, você encontrará a data da sua última atualização. Isso facilita muito a vida!

Se você preferir tirar suas dúvidas por telefone, pode ligar para o número 135. A equipe do INSS está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Durante a ligação, peça para checar o status da sua Prova de Vida. Caso apareça a mensagem “Comprovação de vida não realizada”, não deixe de regularizar essa situação.

Outra dica importante: fique atento a mensagens ou ligações suspeitas. O INSS nunca se comunica por SMS, e-mail ou telefone sobre a Prova de Vida. Isso ajuda a evitar golpes, que infelizmente são comuns na atualidade. Manter todas as informações em dia é essencial para que os pagamentos mensais não sejam bloqueados.