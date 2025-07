INSS disponibiliza calculadora para descobrir sua aposentadoria

O INSS lançou um simulador de aposentadoria que pode ser muito útil para quem quer entender melhor quanto tempo falta para se aposentar. Disponível no site e no aplicativo, essa ferramenta permite realizar até sete tipos de cálculos, levando em conta diferentes regras previdenciárias. E para quem está a até cinco anos de se aposentar, o simulador também dá uma estimativa do valor do benefício.

Porém, atenção: os resultados podem não ser 100% confiáveis. É sempre bom conferir seus dados pessoais, pois informações desatualizadas podem afetar o cálculo e gerar resultados imprecisos.

Como funciona

É importante destacar que se a empresa não fez o recolhimento do INSS ou se existem contribuições autônomas que não foram registradas, isso pode prejudicar a simulação. Quando isso acontece, o ideal é corrigir manualmente esses dados no sistema. Essa correção é necessária, pois você vai precisar deles para solicitar a aposentadoria, além de ter que apresentar documentos que comprovem as alterações.

O simulador também não contempla situações especiais de aposentadoria, como as regras diferenciadas para professores, pessoas com deficiência e trabalhadores em profissões de risco. Por isso, reunir documentos importantes — como carteira de trabalho, Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e holerites — é fundamental. Nesse contexto, consultar um advogado especializado em previdência pode fazer toda a diferença.

Quando os dados estão mais seguros e precisos, você pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Essa calculadora é uma ferramenta prática para entender melhor quando é o melhor momento de pedir a aposentadoria, mas lembre-se de que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) precisa estar sempre atualizado e livre de erros.

Muitos contribuintes enfrentam problemas comuns, como vínculos de trabalho sem data de saída ou a falta de registros de contribuições realizadas. Para organizar tudo isso, é importante receber orientações, principalmente sobre como garantir seus direitos.

A calculadora do INSS é uma ótima aliada para planejar seu futuro, mas não deve substituir uma análise cuidadosa dos seus dados cadastrais. Cada caso tem suas particularidades, e seguir os passos certos ajuda a evitar surpresas desagradáveis. Assim, você garante que todo o processo de concessão do benefício ocorra da forma mais tranquila e correta possível.