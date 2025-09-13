Notícias

Idosa quase centenária remove ‘chifre’ que surgia na testa

Uma mulher de 98 anos, carinhosamente chamada de Senhora Gu, tomou uma atitude inusitada: decidiu cortar uma elevação que estava se formando em sua testa. O incidente aconteceu no Hospital Central de Xangai, onde ela se encontrava internada por outras questões de saúde.

A situação surgiu por conta do que é popularmente conhecido como “chifre da longevidade”. Nervosa e sem o aval de um médico, Senhora Gu fez o corte, o que a deixou exposta a riscos desnecessários. Quando se cortou, o local ficou bastante inchado e começou a sangrar, imediatamente colocando sua saúde em uma situação emergencial. É sempre recomendável que se siga as orientações médicas, especialmente em casos delicados como este.

Por causa da sua idade, a mulher arriscou sua saúde. A pele de pessoas mais velhas pode ser mais vulnerável, aumentando as chances de infecções e complicações. Assim que cortou a elevação, Senhora Gu enfrentou um momento difícil, e, embora tenha agido por coragem, a decisão foi realmente arriscada. Os profissionais de saúde, após essa experiência, destacaram a importância de buscar sempre orientação médica antes de fazer qualquer intervenção.

Antes de qualquer procedimento cirúrgico, é fundamental que os médicos façam as avaliações certas. Cada caso é único, e seguir as recomendações médicas ajuda a prevenir complicações. A exposição ao risco pode agravar o quadro de saúde. Com orientações adequadas, os profissionais conseguem entender as particularidades de cada situação e lidar com elas de forma precisa.

Atualmente, Senhora Gu está sob supervisão médica enquanto busca se recuperar. Existe a possibilidade de que ela se recupere bem, especialmente se seguir as orientações dos médicos, apesar da singularidade do caso. O crescimento da elevação na pele pode ser classificado como benigno ou maligno, e pessoas idosas precisam redobrar a atenção, principalmente em relação ao câncer de pele.

