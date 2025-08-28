Governo torna prova da CNH mais desafiadora

O governo está pensando em reformular a prova da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, com isso, os desafios para quem quer tirar a carteira devem aumentar. A mudança principal é que as aulas práticas não vão mais ser obrigatórias. Dessa forma, o futuro motorista poderá mostrar o que sabe na hora da prova.

Essa reformulação vem por causa de um número alarmante: cerca de 20 milhões de pessoas dirigem, seja carros ou motos, sem a CNH regularizada, segundo dados da Senatran.

As exigências

Em entrevista à coluna de Paula Gama, do UOL, o secretário de trânsito, Adrualdo Catão, comentou sobre a questão. Ele destacou que o modelo atual dificulta o acesso às aulas e acaba empurrando muitas pessoas para a informalidade. O objetivo agora é facilitar esse acesso, mas ao mesmo tempo exigir um bom desempenho na prova. Como ele mesmo disse: “Quem souber, passa. Quem não souber, não passa.”

Hoje, o custo para tirar a CNH é alto. Os valores podem variar de R$ 3.000 a R$ 4.000, e ainda tem o gasto com a autoescola, que oferece tanto as aulas práticas quanto as teóricas. Com a nova proposta, o que antes era uma obrigação para todos os candidatos vai ser repassado para o futuro motorista. Antes, era preciso completar 20 horas de aulas práticas, mas isso não será mais uma exigência. Agora, a escolha fica nas mãos do candidato: ele pode optar por fazer aulas, quanto quiser, ou até mesmo não fazer nenhuma.

A parte teórica, por sua vez, poderá ser feita de forma gratuita em uma plataforma digital. Essa iniciativa do governo oferece um curso EAD que vai direcionar os interessados para o Senatran. As aulas, vale destacar, não serão ao vivo, o que pode trazer mais facilidade para quem tem uma rotina corrida.

Diante dessa mudança, donos de autoescolas estão preocupados, mas o governo garante que o papel dessas instituições vai mudar. Com essa nova proposta, os candidatos poderão decidir se querem fazer as aulas teóricas na autoescola ou até contar com instrutores autônomos, aumentando assim as opções disponíveis.