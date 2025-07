Google apresenta novo design e funcionalidades no seu app

Recentemente, o Google Wallet passou por uma atualização que traz um visual totalmente novo, inspirado no Material 3 Expressive. Essa mudança visa deixar a interface do aplicativo mais moderna e alinhada com o que há de melhor no Android 16.

Agora, essa atualização já começou a chegar para alguns usuários de forma gradual. O objetivo é padronizar o visual entre os aplicativos do sistema, e essa nova linguagem de design tem tudo para facilitar a vida do dia a dia.

Principais alterações na interface

Uma das mudanças mais notáveis é a substituição do texto “Carteira” pelo logotipo do próprio aplicativo na página inicial. Com isso, tudo fica mais harmonioso, especialmente junto à foto de perfil do usuário. A lista de cartões também ganhou um novo layout, melhorando a legibilidade e tornando mais fácil a escolha dos itens.

Além disso, o novo design traz um botão de ação flutuante, bem mais destacado. Isso facilita o acesso a funções que você usa com frequência, como a adição de novos cartões. A aba de Atividade Recente foi reorganizada, apresentando um visual mais clean, com contêineres com cantos arredondados, como manda o padrão do Material 3.

Design funcional e acessível

Com o Material 3 Expressive, o Google Wallet adotou botões arredondados e cores vibrantes, além de animações mais suaves. Isso não só torna o aplicativo mais bonito, mas também bem mais intuitivo, melhorando a usabilidade. As mensagens importantes e os menus estão dispostos de forma lógica, destacando o que realmente importa e tornando a navegação muito mais tranquila.

Implementação gradual e futuras atualizações

A novidade do design está sendo disponibilizada aos poucos, permitindo que a equipe do Google ajuste qualquer detalhe antes de liberar para todos os dispositivos Android. A expectativa é que a atualização esteja disponível para todos nas próximas semanas.

O novo design faz parte do Android 16 e, futuramente, podemos esperar mais integrações e melhorias que visam aprimorar ainda mais a experiência digital dos usuários. Com essa atualização no Google Wallet, fica evidente a intenção de criar aplicativos que sejam não apenas bonitos, mas também muito práticos e funcionais para o cotidiano.