evite isso aos 60 anos para preservar a memória, alertam neurologistas

Por mais que seja importante adotar hábitos saudáveis em qualquer fase da vida, na terceira idade, esses cuidados precisam ser redobrados. Para quem já passou dos 60, certos comportamentos nocivos devem ser deixados para trás, pois seus efeitos negativos podem se intensificar com o avanço da idade.

Um exemplo claro é o consumo exagerado de álcool. Especialistas, especialmente neurologistas, alertam que essa prática pode prejudicar gravemente as células do cérebro. Isso se torna ainda mais preocupante para pessoas acima de 60 anos. Com a diminuição da massa muscular e da água nos tecidos, os idosos ficam mais suscetíveis aos efeitos nocivos das bebidas alcoólicas, que podem ser bastante neurotóxicas.

Quando consumido em excesso, o etanol e seus subprodutos causam sérios danos ao cérebro, o que pode levar a problemas como:

Alterações cognitivas : problemas com atenção, memória e orientação.

Danos funcionais : dificuldades no raciocínio e na movimentação.

Doenças degenerativas: aumento do risco de doenças como demência e Alzheimer.

Como proteger a memória após os 60 anos?

Reduzir ou até eliminar o consumo de álcool é crucial, mas existem outras estratégias importantes para proteger a memória nessa fase da vida, como:

Praticar atividades físicas regularmente : isso ajuda a manter o corpo e a mente ativos.

Priorizar uma alimentação saudável : uma boa nutrição faz toda a diferença na saúde geral.

Valorizar o descanso de qualidade : é essencial garantir um sono reparador.

Estimular o cérebro : atividades mentais, como jogos ou leituras, são ótimas para manter a mente afiada.

Manter interações sociais frequentes : estar com amigos e familiares traz benefícios emocionais imensos.

Realizar acompanhamento médico periódico: isso ajuda a monitorar a saúde e prevenir problemas.

Embora essas medidas possam parecer simples, elas são extremamente eficazes. Quando adotadas juntas, seus resultados podem ser ainda mais significativos. Além de preservarem a memória, essas atitudes promovem saúde física e mental, contribuindo para uma vida mais longeva, ativa e de maior qualidade.