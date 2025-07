Detran anuncia veículos que não exigem CNH para pilotagem

Muita gente no Brasil sonha em dirigir sem precisar da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). E adivinha? Esse desejo pode se tornar realidade! O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) já liberou alguns modelos de veículos que não exigem a CNH, proporcionando uma opção de mobilidade mais acessível e prática.

Opções de mobilidade

Na lista do Detran, encontramos várias alternativas interessantes. As famosas “cinquentinhas”, que são aquelas motos com motor de até 50 cilindradas, podem ser conduzidas com apenas uma Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC). Super fácil, né?

Outra novidade são os veículos elétricos, como as bicicletas e patinetes. Desde que respeitem os limites de potência e velocidade, eles ficam dispensados de qualquer tipo de licenciamento. É uma ótima solução para quem quer se deslocar sem complicação.

Veículos que não exigem CNH

O mercado brasileiro está recheado de opções de veículos que não exigem CNH. Por exemplo, modelos como a Shineray Jet 50 e a Bull K-Spirit NG 50 podem ser pilotados com a ACC. Isso mesmo, sem a burocracia da carteira!

E não podemos esquecer das bicicletas elétricas. Elas têm um motor assistido, conseguem atingir até 32 km/h e sua potência não ultrapassa 350 Watts. Não é necessário ter CNH ou ACC para dirigir uma delas, mas olha a dica: o uso de capacete é obrigatório para garantir a segurança.

Itens como patinetes elétricos, monociclos e outros dispositivos de mobilidade pessoal que possuem motor também podem ser usados sem carteira. Prático, não é?

Economia, sustentabilidade e regularização

Escolher veículos que não pedem CNH pode ajudar a economizar uma boa grana. Com a taxa para conseguir a CNH subindo, opções como ciclomotores e bicicletas elétricas se tornam alternativas muito mais em conta.

Além do fator econômico, esses veículos são uma mão na roda para a mobilidade urbana sustentável, já que exigem bem menos manutenção em comparação aos automóveis tradicionais.

Atenção, though! Até dezembro de 2025, todos os proprietários de ciclomotores precisam regularizar seus veículos junto ao Detran. Isso quer dizer que tem que fazer o emplacamento e, de acordo com a Resolução nº 996/2023 do Contran, quem já tem um ciclomotor deve ter a ACC ou a CNH na categoria A.