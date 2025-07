Carro que conquistou os brasileiros lidera vendas em junho

Recentemente, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave, divulgou o balanço dos carros mais vendidos no Brasil em junho. No total, foram registrados 201.308 emplacamentos. Embora esse número represente uma queda de 5,6% em relação a maio, ele ainda mostra um pequeno crescimento se compararmos com o mesmo mês do ano passado.

Um destaque interessante dessa lista é a montadora alemã Volkswagen, que ganhou a liderança no país principalmente graças às vendas do seu modelo Polo. Conhecido pela sua dirigibilidade, conforto e tecnologia, o hatch teve 11.492 unidades vendidas em junho. Com esses resultados, o Polo acumulou até agora 57.216 emplacamentos, posicionando-se atrás apenas do Fiat Strada no ranking geral.

Os 50 carros mais vendidos de junho 2025

Se você está curioso para saber quais foram os veículos mais procurados no último mês, a lista da Fenabrave é bem variada e inclui carros populares, sedãs, SUVs e picapes. Aqui estão os modelos que mais se destacaram: