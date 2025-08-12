Notícias

destinos turísticos com alta procura neste verão

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 28 minutos atrás
2 minutos lidos
destinos turísticos que vão estar lotados neste verão
destinos turísticos que vão estar lotados neste verão

Com a chegada do verão se aproximando, muita gente já começa a planejar onde vai passar os dias mais quentes do ano. E se o seu objetivo é relaxar e curtir um tempo de qualidade, é bom começar a pensar em alternativas. Os destinos mais conhecidos costumam ficar lotados, e, além de não oferecerem o descanso que você procura, esse fluxo intenso de turistas também traz sérias consequências para a infraestrutura local.

A editora de guias de viagem Fodor’s fez um levantamento interessante e destacou alguns lugares que merecem uma pausa na hora de programar a visita. São destinos que, por conta da superlotação e da falta de infraestrutura, podem transformar suas férias em uma verdadeira dor de cabeça.

Bali, Indonésia

Bali, uma das joias da Indonésia, é conhecida por suas belezas naturais, como cachoeiras deslumbrantes e praias de areia branquíssima. No entanto, é preciso ter cuidado. A ilha enfrenta um desafio gigantesco: a quantidade de lixo plástico gerada por visitantes. Estima-se que sejam cerca de 303 mil toneladas de lixo por ano, sendo que apenas 7% disso é reciclado. Além disso, o trânsito fica caótico durante a alta temporada, e isso pode frustrar quem procura um pouco de paz.

Koh Samui, Tailândia

Koh Samui, a segunda maior ilha da Tailândia, é famosa por suas praias cercadas por palmeiras e florestas tropicais exuberantes. É um lugar lindo, mas que também está sentindo o peso do turismo. Em 2023, a ilha recebeu mais de 3 milhões de turistas, resultando em um descarte diário de 200 toneladas de lixo. Isso traz preocupações sérias sobre a sustentabilidade do lugar e o impacto na qualidade de vida dos moradores.

Monte Everest

Por fim, temos o Monte Everest. Parece um destino radical, não é mesmo? Mas, curiosamente, durante o verão, ele atrai uma boa quantidade de turistas em busca de aventura. A questão é que essa alta demanda também resulta em uma quantidade alarmante de resíduos deixados para trás, impactando diretamente o ecossistema da região. A beleza natural do Everest merece ser preservada, e a superlotação não ajuda em nada nessa missão.

Optar por destinos menos conhecidos pode significar não apenas uma experiência mais tranquila, mas também uma forma de contribuir para a preservação do meio ambiente. Assim, você pode aproveitar o melhor do verão de maneira relaxante e consciente.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 28 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Descubra como 8 locomotivas e 682 vagões formam o trem mais longo e pesado do mundo, um marco histórico da engenharia ferroviária.

Como 8 locomotivas e 682 vagões formam o trem mais longo do mundo

30 minutos atrás
Trecho de 52 km na BR-319 divide opiniões entre avanço econômico e risco de 8 bilhões de toneladas de CO₂ na Amazônia.

BR-319: desafios da obra frente ao impacto ambiental

56 minutos atrás
Previsão indica até quando vai continuar fazendo frio em São Paulo

Frio em São Paulo: saiba até quando as temperaturas devem cair

58 minutos atrás
Artefato de 5.000 anos, encontrado na tumba de um oficial egípcio, intriga especialistas pelo formato e possível função no Egito Antigo.

Disco de Sabu: escultura de pedra egípcia de 5.000 anos

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo