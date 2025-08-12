destinos turísticos com alta procura neste verão

Com a chegada do verão se aproximando, muita gente já começa a planejar onde vai passar os dias mais quentes do ano. E se o seu objetivo é relaxar e curtir um tempo de qualidade, é bom começar a pensar em alternativas. Os destinos mais conhecidos costumam ficar lotados, e, além de não oferecerem o descanso que você procura, esse fluxo intenso de turistas também traz sérias consequências para a infraestrutura local.

A editora de guias de viagem Fodor’s fez um levantamento interessante e destacou alguns lugares que merecem uma pausa na hora de programar a visita. São destinos que, por conta da superlotação e da falta de infraestrutura, podem transformar suas férias em uma verdadeira dor de cabeça.

Bali, Indonésia

Bali, uma das joias da Indonésia, é conhecida por suas belezas naturais, como cachoeiras deslumbrantes e praias de areia branquíssima. No entanto, é preciso ter cuidado. A ilha enfrenta um desafio gigantesco: a quantidade de lixo plástico gerada por visitantes. Estima-se que sejam cerca de 303 mil toneladas de lixo por ano, sendo que apenas 7% disso é reciclado. Além disso, o trânsito fica caótico durante a alta temporada, e isso pode frustrar quem procura um pouco de paz.

Koh Samui, Tailândia

Koh Samui, a segunda maior ilha da Tailândia, é famosa por suas praias cercadas por palmeiras e florestas tropicais exuberantes. É um lugar lindo, mas que também está sentindo o peso do turismo. Em 2023, a ilha recebeu mais de 3 milhões de turistas, resultando em um descarte diário de 200 toneladas de lixo. Isso traz preocupações sérias sobre a sustentabilidade do lugar e o impacto na qualidade de vida dos moradores.

Monte Everest

Por fim, temos o Monte Everest. Parece um destino radical, não é mesmo? Mas, curiosamente, durante o verão, ele atrai uma boa quantidade de turistas em busca de aventura. A questão é que essa alta demanda também resulta em uma quantidade alarmante de resíduos deixados para trás, impactando diretamente o ecossistema da região. A beleza natural do Everest merece ser preservada, e a superlotação não ajuda em nada nessa missão.

Optar por destinos menos conhecidos pode significar não apenas uma experiência mais tranquila, mas também uma forma de contribuir para a preservação do meio ambiente. Assim, você pode aproveitar o melhor do verão de maneira relaxante e consciente.